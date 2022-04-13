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風雹襲四川 建物塌掛旁邊樓上 街頭一片狼藉

中國新聞組╱北京13日電
四川安岳遭13級大風吹襲至少20人受傷，街頭一片狼藉。(取材自紅星新聞)
四川安岳遭13級大風吹襲至少20人受傷，街頭一片狼藉。(取材自紅星新聞)

四川、重慶多地11日遭遇狂風暴雨襲擊，並伴有冰雹天氣，其中安岳縣出現13級狂風。四川民眾形容，冰雹有鴿子蛋大小，狂風掀掉了樓頂鐵皮棚，還有建築物倒塌「掛」在旁邊的樓上。

環球網報導，安岳縣11日出現短時強降水且伴有大風、冰雹，縣城區降雨量達91.7毫米，極大風速13級，風速每秒達37.4公尺，部分區域出現內澇、房屋受損、行道樹和構築物倒塌等情況。大風暴雨和冰雹造成多人受傷。

受災害影響，當地共有約1萬人不同程度受災，人員輕傷20人，其中16人已離院，直接經濟損失563.73萬元人民幣。其中，農作物受災面積約300公頃，房屋倒損共103間。另據氣象台數據顯示，11日晚11時，安岳縣單小時降水量達到66.2毫米，同時段降水量居全中國第一。

微博影片顯示，街道上，有車輛被淹沒在積水中；還有建築物倒塌掛在旁邊的樓上；也有居民在陽台上發現許多如雞蛋般大小的冰雹。

事發後，有當地居民表示從未見過如此大的風；有網民打趣留言「大學的隔離板都吹垮了，學生一早醒來以為解封了」。

亦有網傳聊天截圖稱，安岳東井溝樓頂一家三口被「吹不見了」、「城管在東井溝到處找遺體」。其後官方闢謠指，經消防、公安、街道辦及社區排查，並未發現一家三口被吹走的事。

此外，重慶主城區12日凌晨也遭遇狂風天氣，街頭樹木被吹斷。重慶氣象台此前發布「暴雨藍色預警信號」，預計12日0時至18時，潼南區、合川區、渝中區、九龍坡區等地區將出現暴雨，並伴有雷電、大風、局地冰雹等強對流天氣。有一火鍋店店主收棚子被大風吹起，引發熱議。事後該店老闆回應：人沒事，只是太瘦了，要多吃點。

四川安岳遭遇強對流天氣，被吹垮的構築物「掛」在大樓上。(取材自紅星新聞)
四川安岳遭遇強對流天氣，被吹垮的構築物「掛」在大樓上。(取材自紅星新聞)

暴雨 風暴 公安

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