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偷狗賊被逮 遭私刑「掛狗示眾」 慣犯跪地求饒

中國新聞組╱北京13日電
男子跪地向村民求饒。(取材自極目新聞)
男子跪地向村民求饒。(取材自極目新聞)

廣西柳州市柳北區青茅村一名男子因毒殺村民養了12年的狗，而被村民圍堵抓住，憤慨村民指責男子是偷狗慣犯，怒而把他與兩隻狗的屍體綁在一起「掛狗示眾」，以示懲戒。

極目新聞報導，網傳視頻顯示，一名男子低頭跪在地上，向村民求饒，其身邊躺著兩隻疑似已經死亡的狗，現場還有一輛被推倒在地的電動車，電動車旁散落著一些熟食肉類。許多人圍成一圈，憤慨地指責男子是偷狗賊。另一段視頻顯示，男子頭頂有傷口出血，有人將兩隻疑似死亡的狗綁在一起，掛在該男子的脖子上，並氣憤地讓男子抬起頭。

報導稱，村民表示，「男子是偷狗的慣犯，之前曾來村裡偷過幾次狗，前幾天來這邊毒死了一隻村民養了12年的狗，今天又過來偷狗才被抓住了」，散落在路上的肉塊，是他用來毒狗的燒鴨。

當地民警稱，該名疑似偷狗的男子已被帶回派出所問話，，案件還在進一步調查之中。

據報導，廣西人愛吃狗肉出了名，不時發生虐狗、殺狗新聞，聽聞這則消息的網友說，「廣西人能不能不吃狗，換個別的吃」、「狗是人家養了12年啊，有感情的」、「實在可恨」、「如果事情是真實的，一點都不過分」、「中國不存在狗肉檢疫標準，吃狗肉可能危害生命健康喔」。

廣西一名偷狗賊被逮，遭「掛狗示眾」。(取材自極目新聞)
廣西一名偷狗賊被逮，遭「掛狗示眾」。(取材自極目新聞)

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