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為安撫群眾… 上海辦抗疫晚會被痛罵「不幹正事」 緊急喊卡

記者陳言喬／綜合報導
原本要在黃浦江邊搭設的晚會舞台，已即刻停工。（取材自微博）
原本要在黃浦江邊搭設的晚會舞台，已即刻停工。（取材自微博）

上海嚴格防疫正讓民眾陷入水深火熱之際，為安撫群眾，上海決定舉辦晚會來緩解群眾不滿之心，未料遭網友罵爆「不幹正事」，面對民怨聲浪，主辦方的東方衛視已於13日晨緊急宣布節目「暫緩播出」。

上海東方衛視在疫情嚴峻時刻要辦盛大「抗疫晚會」，被各界民眾罵爆「老百姓飯都吃不上了，居然還搞晚會，上海真的沒救了」、「上海市：抗疫晚會；上海人：抗議晚會」、「現場表演搶菜嗎」、「魔都的名號，真的做實了」。

而且晚會還想強行使用音樂人王海濤作詞的歌曲「這世界那麼多人」。王海濤12日晚在微信指出，負責舉辦上海抗疫晚會的東方衛視，透過版權經紀人來希望取得「免費使用授權」，王表示無論免費或付費，自己都不願意授權歌曲被晚會使用，然而東方衛視根本不甩、堅持使用。

王海濤微信說，朋友表示願意為王海濤找律師，但王海濤坦言「這官司沒法打，對方以政治邏輯跟你說事，不以版權法邏輯聊。」他表示自己揭露此事，只是要告訴大家「我沒有授權我的作品給這樣一台晚會使用，在上海人受水深火熱的時候，我不會幹這樣的事。」

面對被各界民眾罵爆，東方衛視已於13日凌晨宣布「暫緩播出」，「感謝大家的關心」「歡迎大家對我們的工作提出寶貴意見」。

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