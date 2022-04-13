上海市民被陽性案 政協委員：沒誤判 網民譏：避重就輕

9日上海浦東的一個19分鐘錄音「我說你是你就是」在微博 廣傳，錄音中，居民有公立醫院的陰性報告，也有12345政務服務便民熱線的錄音證明是陰性，警察 疑似強制執行上級命令；浦東新區政協委員趙國寶表示，事件不存在誤判，對此，網民反譏愈描愈黑。

據人民政協報報導，趙國寶說，當事人是浦東大道651弄*號101室居民13歲女童，核酸檢測 為陽性。此前，居委幹部已多次上門勸說沙某前往方艙隔離治療，並同意其母親作為家長陪同前往隔離。但是該戶居民堅決不同意前往方艙隔離；為落實區防控辦陽性感染者「應轉盡轉」的工作要求，遂由勸說小組上門開展勸說工作。

報導稱，趙國寶表示，女童的父母以區疾控中心檢測可能錯誤為由拒絕前往隔離治療。在勸說過程中，工作小組當場告知檢測結果，解釋疾控下發結果和健康雲顯示情況可能不同的原因。在長時間勸說無果後，工作小組告知拒絕配合轉運可能產生的法律後果。趙國寶表示，最終該戶居民同意了由母親陪同女兒沙某一起前往隔離治療。

對趙國寶的講法，部分網民認為趙是在避重就輕，「請給出證據，錄音中人家夫妻是有證據，有報告的」、「快別洗了，要洗給出證據啊」、「嘴巴一張就是謠言，真好笑」、「講真，你這還不如不闢謠，越描越黑了」、「錄音中明明是說夫妻陽性，怎麼這個闢謠中說孩子？」