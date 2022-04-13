上海最美方艙醫院 商辦大樓改建 擁黃浦江無敵江景

滬上最美方艙，位在黃浦江邊的瀛通大廈方艙醫院可眺望黃浦江，左側遠方為盧浦大橋。（取材自上觀新聞）

中國動輒容納數千、上萬人的方艙醫院空間大、採光不佳，但上海最新完工一處商辦大樓改建的方艙，不僅採光充足，而且還擁有黃浦江的無敵江景。且這處合計17層可提供3500張床位的方艙僅用4天96個小時就完工交付。

上觀新聞報導，黃浦區開平路瀛通大廈改建成方艙，由於位在黃浦江邊，被形容是滬上最美方艙，住在此可觀賞黃浦江上美景，包括跨江的盧浦大橋，行駛在江面上的班輪、黃浦江兩岸的世博園區和巍峨聳立的中華藝術宮。

過去方艙都是空間大，這處由綠地集團承擔應急改造的黃浦區開平路瀛通大廈方艙醫院，反其道行之，竟是一幢17層的寫字樓（商辦大樓），首先遭遇的問題是如何與時間賽跑。

4月7日深夜9時，接到任務的綠地13人組成援建團隊，從上海各專案工地出發，集結完畢後現場實地考察。當日23時，召開分工協調會，進一步明確任務清單。

8日清晨7時，120名工人進場，後勤保障物資就位；11時，完成技術方案彙報並成功獲批，30%材料運達現場，各項工作有序展開；20時，方艙醫院樣板層布置完畢，黃浦區有關方面現場檢查驗收。

9日9時，80%材料從外省市「蜂擁而至」，現場團隊一邊協調材料接收進場。當日24時，完成逾3萬平方米、16個樓層的材料運輸，以及6個樓層的隔斷、機電等安裝工作。

4月10日，現場施工總人數達170人，全面開啟加速模式，上午完成五個樓層隔離倉的隔斷、機電等安裝工作，並進行了床單被褥鋪裝，局部已達到入住標準。4月11日下午，進行清掃、保潔、補缺等最後的衝刺。

專案人員稱，為期四天的應急改造，最大的難題是垂直運輸受到電梯運力限制，其他方艙，物資運到基本可以迅速進場。但這個方艙是在高層辦公樓內，場地作業面狹小，外場醫療配套設施入場難度很大。大家就是「螺螄殼裡做道場」，把所有物資逐層搬上樓，再改造整修，24小時不間斷作業。最終96小時完工。

相比常規方艙的「大通鋪」，瀛通大廈方艙醫院一共17層，每一層約2500平方米，分隔為七個房間。每個房間大概200多平方米，布置約25個床位。無症狀患者並不需要特別治療，現場特別鋪設免費WIFI，很多患者要和家人視頻聯繫，還有人要抖音 直播，有了免費網路應該心情更舒暢。

現場忙著掃地的阿姨稱，在這裡治療，看著江景心情好，恢復也會快一些。

疫情 爆發前，赴上海旅遊住在有江景的飯店都不便宜，一晚至少都要1500元人民幣(約235.5美元)以上，有的視野更佳的五星酒店更是動輒2000元起跳。