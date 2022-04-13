上海重回以物易物 可樂如「軟黃金」 貓出借換3顆橘

上海民眾物資缺乏，買菜成為難題，「以物易物」的經濟模式於是成為上海的日常。(取材自微博)

封控之下的上海，民眾物資缺乏，買菜成為難題，「以物易物」的經濟模式於是成為上海的日常。而為了緩減民怨，上海市政府通知超市賣場餐飲藥店應開盡開。

上海是中國的金融中心，有著2500萬的人口。據新浪財經、澎湃新聞等媒體報導，在COVID-19疫情 及官方採取的應對手段下，「以物易物」成為民眾過日子的日常。

有上海網民以借貓換三顆橘子。(取材自微博)

比如，牛肉餅換米麵油、半瓶蘭姆酒換四個蛋塔；青椒與蔥薑蒜變成硬通貨，因為蔬菜包裡不會出現；還有，可口可樂 是食物交換鏈中最上端的物資，堪比「軟黃金」，可以換任何東西。

上海民眾透過微信 群組進行這場「買賣」，有人感嘆，「誰能想到，上海年輕人要以物易物過日子」、「2022年，作為金融中心的上海已經退化到以物易物的經濟模式，感謝市人民政府的高水準治理」。

除此之外，還有上海網民以借貓換三顆橘子爆紅。澎湃新聞報導，這名網友說，「一個人在家有點難熬，有隻寵物會好很多，貓也給別人心理帶來一個安慰」。

新華社報導，上海民眾何慧表示，這段居家辦公的時間，他每天半夜和早上都會設定鬧鈴搶菜。

上海市副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通先前表示，「因為疫情防控，在很多商超、菜場還無法正常營業的背景下，電商平台末端配送能力也明顯下降，導致『最後一公里』、『最後一百米』矛盾突出」。

中國青年網報導，為緩解民怨，上海市政府已要求有條件的超市賣場、連鎖餐飲、藥店等商業網點應開盡開。

據報導，上海市政府已通知在封控區和管控區，超市賣場、連鎖餐飲、藥店等商業網點應開盡開，關門不停業，線上下單，線下理貨，集訂集送。要求在防範區，有限允許商業網點恢復經營，按照預約、限流原則開展經營活動。

例如在松江區，區市場監管局已要求第二批85家零售藥店恢復營業。截至目前，松江全區共有119家零售藥店保供經營，覆蓋18個街鎮（開發區），保障市民用藥需求。

松江區市場監管局副局長顧芙蓉表示，松江部分社區已封控接近一個月，市民生活物資需求從主副食品拓展到了日用品、藥品等，很多慢性病人家中服用藥物已吃完，急需補給。考慮到實際情況，決定繼續增加零售保供藥店，確保市民用藥可及。松江的7家肯德基門店也開始恢復營業，接單迎客。

另在全市16個行政區的不少餐飲、藥店、生鮮超市也已開門營業，目前多以網路外送訂單為主。