習近平考察海南 再推進共同富裕 「讓老百姓過好日子」

國家主席習近平跟海南黎族百姓談話，稱「黨沒有自己的利益」。（新華社）

上海因疫封城物資匱乏之際，中共總書記習近平 12日在海南省視察時說，中國已建成全面小康社會，接著要「推進共同富裕」，而「黨沒有自己的利益」、「把所有的精力都用在讓老百姓過好日子上」。另外，中國歐盟商會稱企業受防疫政策影響，中國外交部發言人表示，影響是短期的，波及範圍是有限的。

新華社報導，習近平10日起在海南省視察，當天先視察崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院等地。12日則前往五指山腳下的水滿鄉毛納村，探望當地的黎族村民，並與村幹部，村民代表交流。

根據報導，習近平12日說，中國已經建成「全面小康社會」，接著要奔向現代化，「推進共同富裕」。而鄉村振興工作要「扎扎實實、踏踏實實做」，首先要鞏固脫貧成果，鞏固住再往前走，與鄉村全面振興有效銜接。

習近平又說，中國共產黨關心的就是讓全國各族群眾「日子過得一天比一天好」，黨「沒有自己的利益」。黨的領導幹部更不應該有自己的私利，要堅持黨的根本宗旨和黨的群眾路線，「把所有的精力都用在讓老百姓過好日子上」。

習近平10日在崖州灣種子實驗室視察時說，種子是中國「糧食安全的關鍵」，「只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全」。

另據中新網報導，中國外交部發言人趙立堅 12日主持例行記者會。有記者問中國歐盟商會稱，中國新冠疫情 防控政策對很多企業造成幹擾，也破壞了供應鏈穩定。中方對此有何回應？

趙立堅表示，去年以來，中國疫情出現多點散發，部分城市採取了一系列防控措施。雖然這些措施對生產生活產生了一些影響，但這些影響是短期的，波及範圍也是有限的。它可以保證全國絕大多數地區和絕大多數人正常生產生活。當然，任何防控措施都會有一些代價，同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的。