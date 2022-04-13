上海微解封 480萬人「放飛」、衝購物、急理髮

上海金山區首批防範區內的楓涇鎮，居民11日在超市選購物品。(中新社)

上海全面封城 近兩周，11日宣布7565個「防範區」將率先「微解封」，480萬市民有機會出門透氣。目前部分小區外出現少量人員流動，居民衝超市瘋狂「買買買」，將這陣子「悶氣」宣洩而出。衛健委吳乾渝提醒，防範區不是「放飛區」，仍應堅持非必要不外出。

衛健委通報，12日全國新增本土確診1500例，上海1189例最多；新增本無症狀感染者2萬6420例，其中上海2萬5141例。上海在宣布「微解封」後，病例數字再度上升。

綜合媒體報導，上海市宣布實施分區差異化防控，以疫情 嚴重程度畫分封控區、控管區與防範區。從11日下午3時起，除個別區域外，上海楓涇鎮大部分地區均實行防範區管理，佳田苑小區志願者們以樓棟為單位分發臨時出入通行證，不少居民已經出門在小區裡散步。

「憋了好幾天了，現在出去一下。」居民葉先生剛採買水果歸來。他們小區從3月底封控到現在。由於目前的防控規定，「每戶每天只能有一人外出，且只能出去一次」，葉先生一家五口人決定輪流出門「放飛」。

理髮師在為居民理髮。(取材自中新網)

不少居民離開小區就直奔超市瘋狂購物，有一位理髮師傅從下午3點就開始幫左鄰右舍義務理髮，「一下午剪了40多個」。

不過，仍有位在的防範區的小區民眾不能出門。靜安區愚園路470弄的居民表示，居委會卻仍採取嚴格的封控措施，要求足不出戶或是足不出社區。

上海衛健委一級巡視員吳乾渝表示，經歷長時間封控，大家都想出門，但如果出現大量人員無序聚集，會對當前防疫 工作造成很大隱患。防範區仍嚴格限制人員聚集規模，非必要不外出。

另外，上海封控多日，抗疫亂象頻生，直面民眾的居民委員會成為眾矢之的。有的居委已近一個月無法回家。但社區團購亂象和居民抱怨令他們身心俱疲。多名居委人員表態辭職或寫下無奈，「所有人、所有部門要我們理解、配合，唯獨沒有人理解我們…我們也有承受不住的時候」。網上還出現居委會幹部與民眾對話時哽咽「無能為力」的錄音檔。

昌里花園居民區黨總支部書記吳穎川、海悅居民區黨支部書記馬勝燁、翰城居委…等人辭職信在網上流傳。社區居民看到後紛紛留言挽留和支持，「理解基層工作的不易，大家齊心協力才能共渡難關」。