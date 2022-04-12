「被屠殺30萬人活該」 川航飛行員2015年仇恨言論被翻出停職

這名川航員工的證件被曬出。(取材自微博)

近日網傳一名任職於四川航空的飛行員曾在2015年發布不當言論，稱「當年被日本 人屠殺30萬人都是自己活該」，現已被停職處理。

網民在微博 發文，稱網名「-AynGA-」的用戶於2015年6月在官媒的新聞評論欄下方留言「當年被日本人屠殺30萬人都是自己活該」、「漢族人不該殺麼」。網民發現該用戶目前是四川航空公司一名飛行員，並上傳聲稱是該飛行員的民航駕駛員執照、駕駛艙內照片、工作證件及個人照，指飛行員的仇恨言論令人擔憂。

上游新聞報導，11日凌晨，四川航空官方微博發布消息稱，公司於第一時間展開調查。經核實，此人確為公司員工，於2021年8月入職，其不當言論發表於大學期間。公司現已將此人做停職處理，涉事人員目前正接受相關部門調查。感謝網友朋友們的監督反饋。

目前該用戶已因違反平台規則被禁言。據媒體報導，涉事用戶「阿英嘎」為蒙古族人。

極目銳評文章指出，在人們的印象中，飛行員的執照可不是隨便就能拿到的，拋開技術水平和能力暫且不論，自我情緒控制非常重要。只有理性冷靜沉穩，遇事時才不會慌亂，才能解決各類突發事件，保證飛行安全。如果動不動就怒火沖天，那肯定是不能開飛機的。

要知道，網路是有記憶的，不論發表什麽言論，都會留下痕跡。這也提醒，不論是誰，在網上發表言論，一定要遵守法律法規，要遵守公序良俗，否則傷到的不僅是別人，還會是自己。