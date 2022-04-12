安徽抗癌女子挽夫拍光頭婚紗照、兒子也入鏡 網友感動：嫁給愛情

江端端（右圖右）生病後，與老公拍攝婚紗照。(取材自紫牛新聞)

安徽宣城抗癌女子江端端和丈夫楊洋結婚七年，近日拍了一組「光頭」婚紗照，照片中的江端端雖因化療剃光了頭髮，但笑容甜美。她將照片發到短視頻平台後感動眾多網友，紛紛留言：「沒了頭髮都這麽美」、「嫁給了愛情，老公的眼神一直在你身上。」

揚子晚報、紫牛新聞報導，江端端和丈夫在2015年結婚，但因為經濟條件不佳，所以沒有拍攝婚紗照。2021年5月，江端端確診乳腺癌，手術 後因化療而剃光頭髮。江端端說，第一次剃光頭是丈夫開車送她去理髮店的，當時她故作鎮定地走到店裡，對店員說：「幫我剃個光頭！」店員聽到後都很驚訝。雖然開始時江端端強裝鎮定，但當頭髮一點點往下掉的時候，她還是流下了眼淚。剪完頭髮，丈夫在車上安慰她說：「沒什麽，以後會長出來的。」

為了彌補遺憾，江端端將自己想拍攝婚紗照的想法告訴了丈夫，很快得到支持，丈夫楊洋說：「我覺得挺好的，只要她能夠開心。」

今年2月底，楊洋和兒子陪江端端拍了一組婚紗照，江端端受訪時說：「感謝丈夫的陪伴，何其有幸，能與你成為夫妻。也希望和我同病相憐的姐妹們努力生活下去。」當看到婚紗照的成片後，楊洋也感到欣慰，「我感覺這些畫面非常溫馨幸福，這是一組有特殊紀念意義的婚紗照。」

江端端生病前，一家人在給孩子過生日。(取材自紫牛新聞)

江端端（右圖右）生病後，與老公拍攝婚紗照(取材自紫牛新聞)

江端端將光頭婚紗照的視頻發到網路後，感動眾多網友，大家紛紛留言：「沒有頭髮也一樣漂亮，幸福的一家三口」、「最美的新娘，加油，祝妳早日康復。」