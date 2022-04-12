習近平視察海南三亞：攥緊中國種子 才能端穩中國飯碗

中共總書記習近平（中）近日在海南三亞視察。（取材自人民網）

中國上海等地疫情 蔓延之際，中共中央總書記習近平 10日視察海南三亞，特別到種子實驗室考察，再次強調糧食安全。他說，「只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗」。

綜合媒體報導，海南是中國重要的農作物種子繁育基地。崖州灣種子實驗室是三亞崖州灣科技城搭建的公共科研平台。

習近平在海南省三亞市先後考察崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院，了解海南支持種業創新、發展海洋科技等情況。

習近平在三亞市崖州灣種子實驗室考察調研時強調，種子是中國糧食安全的關鍵。只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全。

據報導，習近平表示，種源要做到自主可控，種業科技就要自立自強。這是一件具有戰略意義的大事。要弘揚袁隆平 等老一輩科技工作者的精神，十年磨一劍，久久為功，把這件大事抓好。

袁隆平被譽為「中國雜交水稻之父」，去年5月逝世，他當年首次研發出雜交水稻的地方就在海南島，這項創舉被視為幫助中國乃至世界解決了饑荒和貧困難題。

報導說，習近平曾多次關切糧食問題。今年3月6日中國全國兩會期間，習近平參加全國政協農業、社福界聯組會，表示糧食安全是國之大者，民以食為天，在糧食安全的問題上，「不能有絲毫麻痺、大意」，更不要指望依靠國際市場來解決，必須堅持立足國內、確保產能，「確保中國人的飯碗主要裝中國糧」。

隨著俄烏軍事衝突的持續，另一場危機——糧食危機，已在路上。聯合國糧農組織警告說，俄烏衝突加上新冠肺炎疫情和氣候變化導致的糧食供給減少，或讓多國陷入糧食危機。

環球時報報導，在全球糧食安全面對極大不穩定性的背景下，一些外媒也找到抹黑、攻擊中國的新角度。在炒作所謂中國「糧食危機」的過程中，最常見的論調是「中國的糧食供應危險了」、「中國已出現糧食短缺」。

環球時報調查發現，雖然外部挑戰嚴峻，但由於進行周密且長遠的部署，中國糧食產量連續7年穩定在1.3萬億斤以上，14億多人口不但能到點吃飯，而且越吃越好。各項數據都表明，在保障糧食安全方面，中國不僅「家底厚實」，還有寬闊的「護城河」。