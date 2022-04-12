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不依賴外國 中擬推全國統一大市場 被質疑新計畫經濟

中國新聞組／北京12日電
中國推動全國統一大市場體系，要求制度規則的多方面統一。圖為上海洋山深水港。（新華社）
中國推動全國統一大市場體系，要求制度規則的多方面統一。圖為上海洋山深水港。（新華社）

中共中央、國務院10日發文稱，要建設高效規範、公平競爭、充分開放的「全國統一大市場」，引發關注。有人將其與中共建政初期採用的「計畫經濟」相比，南京大學長江產業經濟研究院院長劉志彪指出，這是誤解，統一大市場並非由統一計畫來進行管制的市場體系，而是開放化和競爭化的。

據新華社報導，「關於加快建設全國統一大市場的意見」全文共包括強化市場基礎制度規則統一、推進市場設施高標準聯通、規範不當市場競爭等八方面、30項措施。提出要加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場。

央視援引中國宏觀經濟研究院綜合形勢研究室主任郭麗岩分析稱，要全面鞏固國內經濟體系循環暢通的成果，這其中的關鍵一招就是建設全國統一大市場，它有利於進一步的激發和培育國內市場的潛力，以自身最大確定性抵禦外部不確定性。

建設「全國統一大市場」意見發布後，在財經圈引起討論。劉志彪在接受界面新聞訪談時表示，建設「全國統一大市場」與「中央統一計畫經濟」有本質的區別。他說，統一大市場具有中國特色，並不意味它是「中央統一計畫經濟」，也不意味它是一種「新計畫經濟」。

他解讀稱，建立「全國統一大市場」，是中國實現高水準自立自強的內在要求。一方面，市場不再依賴西方國家；另一方面，關鍵核心環節的技術自主開發，內需拉動和促進中間產品的技術進步和創新。

央視報導，上海報業集團主辦的鯨平台智庫專家、中泰證券研究所首席分析師楊暢指出，現階段中國加快建設全國統一大市場，有利於其國內大循環的進一步暢通。

自由亞洲電台報導，紐約的中國經濟學者秦鵬指出，「意見」表面上說要打通障礙，讓市場形成一體，但裡面的概念仍跟計畫經濟一樣。

主持財經頻道的自媒體人「財經冷眼」說，「人流、物流、資金，全部是受中央政府的控制，市場價格、商品供給、配給渠道都要壟斷，這才是統一大市場的真正目的」。

中共 國務院 證券

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