殘疾母自製「房車」帶2女到十多城擺攤 還當起直播導師

何英是一名全媒體運營師。(取材自華西都市報)

成都青白江區一名41歲殘疾母親何英，做過服裝生意，擺過地攤，幫搬家公司送過貨，也開過火鍋店和照相館，之後還帶著兩個孩子開著三輪「房車」，到十餘個城市擺攤過生活，前兩年開始，她甚至架起環形燈和兩部手機 做起直播。而在外漂泊多年後，她帶著在各地創業的經驗回到家鄉，現在還是青白江區的殘聯全媒體運營師。

華西都市報報導，何英在9歲的一場事故中被燒傷導致四級殘疾，19歲那年，何英決定出去闖闖，「我喜歡畫卡通畫，晚上畫畫，白天就出去擺攤賣畫。」雖然一幅畫只賣2元（人民幣，下同），但沒過多久她就攢下了一筆錢。

2007年，摸索出一點生意門道的何英決定在老家青白江日新鎮開照相館，「使用單反相機是看說明書一點點學會的，一開始只是幫別人打印照片，後來技術好點了就開始拍證件照。」何英相館對面有一家火鍋店，有緣的是，老闆也叫「何英」。「火鍋店的何英後來家裡出了事，以2000塊錢的價格把火鍋店轉讓給我。」

2009年，何英生下二女兒沒多久就和丈夫離婚，她帶著大女兒和剛出生不久的二女兒擺地攤，「兩個女兒跟著我，在三輪車上賣小飾品，幫顧客打印照片，1元一張，生意還不錯。」

2012年，何英遇再婚生下了第三個女兒，但2013年又離婚。2014年，何英的大女兒已經上寄宿中學。她於是決定帶著老二、老三出去闖一闖。出行的第一站，何英選在了河南鄭州 ，「到的那天晚上去夜市吃飯，我觀察那些商販，他們把三輪車改造成像房車一樣的門店擺攤。」何英意識到，自己在異地的第一份工作有著落了。

她趕忙聯繫家裡的母親，將老家的基本生活用品和擺攤用的三輪車托運到鄭州。她對照著網上搜來的「房車」設計圖，半個月時間，何英就把三輪車改成了一輛有模有樣的「房車」。在這個一米多寬三米長的「房車」裡，安置了一張床，還有窗簾、藍粉相間的地墊、圓桌、書架等，在駕駛座位的旁邊甚至還有一個做飯用的迷你灶台。

改造後的四輪「房車」。(取材自華西都市報) 女兒在房車裡玩耍。(取材自華西都市報)

在鄭州擺攤的日子，何英打印過照片，賣過手機配件和各類小飾品。這樣的日子大概持續了半年，之後何英帶著兩個孩子去了湖南長沙、安徽阜陽、江蘇無錫、山東濰坊等十餘個城市。漂泊的日子一直持續到了2017年，老二要上學，何英才帶著兩個孩子回到成都。

2020年，在顧客和同行的建議下，何英上了一年多的直播培訓課。第一次在新改造的四輪「房車」裡，架起環形燈和兩部手機做起了直播。那天，她特意描了眉毛，塗了口紅，對著鏡頭開起了直播。