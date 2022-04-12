北京新增4例本土新冠確診 官員：堅持動態清零

北京 市11日通報，新增4例本土新冠肺炎確診，均為先前感染者的密切接觸者。當地官員表示，要堅持動態清零方針不動搖。

央視新聞報導，北京市疾控中心副主任龐星火在北京疫情 防控記者會上表示，9日下午4時至11日下午4時，全市新增本土感染者四例，均為確診病例，其中朝陽區一例、豐台區三例。

居住在朝陽區的確診者，8日因被列為先前感染者的密切接觸者而集中隔離，9日出現發燒、頭痛等症狀，經判斷為確診病例，為輕症。

豐台區的新增三例感染者，4日也因被列為先前感染者的同樓層密切接觸者而集中隔離，期間多次核酸檢測 結果均為陰性，11日報告核酸檢測結果為陽性，經判斷為輕型。

中共北京市委宣傳部對外新聞處長田偉強調，當前北京疫情防控面臨「複雜性、艱巨性、反覆性」的嚴峻挑戰。要堅持動態清零總方針不動搖，要堅持快字當頭，人、物、環境同檢，全面排查鎖定病例所涉風險點位和風險人員，確保不漏一人。

另外，他也稱，北京市主要生活必需品目前供應穩定，貨源充足。

為應對北京疫情，當地5日頒布了進一步加強外控內篩4項措施，明確規定人員在抵達北京24小時後至72小時內進行一次核酸檢測。提倡單位要求職員返崗前48小時內加做一次核酸檢測，檢測陰性結果未出之前採取居家辦公等措施。