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上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海封城民怨深 市委書記李強視察 居民嗆「有罪於國」

中國新聞組／北京12日電
上海市委書記李強(左二)巡視小區時被民眾當面抱怨。(取材自推特)
上海市委書記李強(左二)巡視小區時被民眾當面抱怨。(取材自推特)

上海封城半個月，民怨衝天，市委書記李強11日前往居民區視察，疑似臨時決定走訪不在原訂計畫內的社區，被未經「打點」過的民眾嗆爆，指這些官員「愧對先烈、愧對天地！」現場維安人員不斷要求聚集和逼近李強的居民散開。

上海官方微博「上海發布」指出，李強前往部分街鎮居民區，檢查基本物資供應保障和封閉小區管理情況，看望慰問連續抗疫一線的基層幹部、醫務、和居民志願者，向支持疫情防控的群眾表示感謝。李強指出，要按照副總理孫春蘭在上海調研疫情防控工作時提出的要求，堅持「動態清零」總方針不動搖。

但有媒體引述推特報導，有居民表示，自己的社區事先經過打點，發給每人200元人民幣(約31.4美元)的「封口費」，要他們假裝物資充足。想不到，李強臨時走訪附近另一處社區，結果該社區並未事先接獲通知，隨即爆發居民怒嗆李強的情況。

報導指出，一名坐輪椅的白髮老嫗，被家人推到社區大門口，當面開嗆李強，所謂的物資就只有兩個紅蘿蔔、兩顆馬鈴薯和兩顆洋蔥，200多戶人家根本拿不到什麼東西。

之後還有一名牽著狗的婦人指著李強開罵，痛批先烈將國家交到李強等官員手中，卻搞成這個樣子，「你們有罪於國家，愧對先烈、愧對天地！」

民眾在群組也抨擊李強根本不了解如今實際情況，如今居民都靠團購食物自力救濟，結果他還問旁人「團長是什麼？」民眾也感嘆，李強最多就是尷尬死，但老百姓是餓死。

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