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上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

疾控首席專家吳尊友：10天至2周 上海可實現社會層面疫情清零

記者賴錦宏／綜合報導
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（取材自中國網）
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（取材自中國網）

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，上海連續核酸檢測是為了篩查尚未排毒、核酸暫時呈現陰性的感染者；持續的開展第二輪、第三輪、第四輪篩查，理論上十天至兩周就能實現社會層面疫情清零。另外，貴州省馳援上海醫生則透露，18日後返回駐地，預計18日後上海將部分解封。

據人民日報健康APP消息，吳尊友稱，當疫情出現廣泛的社區層面傳播後，要實現社會層面清零，全員核酸檢測是最有效的策略措施。以清零為目的的核酸檢測，一要快，二要全。

Omicron毒株的平均潛伏期為三天，確診病例一般在首次出現症狀前一～兩天就開始向體外排出病毒。也就是說，一個人如果與新冠感染者發生有效接觸、被感染，在當天甚至第二天進行核酸檢測基本是陰性，第三天核酸檢測才有意義。

吳尊友解釋，當完成第一輪全員篩查，那些感染且已向體外排毒的感染者都能被篩查出來，但那些感染了病毒，但還沒有向體外排毒的感染者，會呈現核酸陰性結果。這些尚未排毒的感染者如果不能及時發現，將很快發展成為向體外排毒且具有傳染性的感染者，繼續在社區傳播病毒。

針對上海疫情何時能出現拐點？吳尊友表示，對於具有2700萬人口的超大城市來說，如果在兩～三天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展三～四輪全市全員核酸檢測，理論上說，十天至兩周就能實現社會層面疫情清零。

另外，上海解封露曙光，據貴州省援滬醫生指出，收到通知，18日後可離滬返回貴陽。這代表，上海在此後可望逐步解封。

檢測 疫情 Omicron

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