我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海公布首批分區防疫名單 7565防範區率先「微解封」可上街活動

中國新聞組／北京12日電
上海臨港方艙醫院投入並應用了近300台各類機器人「小白」上崗。(取材自澎湃新聞)
上海臨港方艙醫院投入並應用了近300台各類機器人「小白」上崗。(取材自澎湃新聞)

上海病例連日破2萬，副總理孫春蘭強調「動態清零」總方針不猶豫不動搖。但在封控近兩周後民生經濟皆受影響，上海防控小組11日宣布，畫定首批分區防疫名單，7565個「防範區」將率先「微解封」。只是網上傳出的小區公告規定「解封卻足不出戶」，讓網民困惑政策方向。

衛健委通報，11日新增本土確診1251例，上海944例最多；新增本無症狀感染者2萬3295例，其中上海2萬2348例。上海病例，較前一日減少2千7百多例。

上海防控小組辦公室主任顧洪輝在記者會上指出，上海將按「封控區」、「管控區」、「防範區」，實施分區分類差異化防控。「防範區」內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，但不得流動到「封控區」和「管控區」。

顧洪輝指出，根據初步篩查結果和風險研判情況，上海已畫定首批三區名單，「封控區」7624個、「管控區」2460個、「防範區」7565個，具體名單將陸續公布。下一步將對三區實施動態調整，將疫情對民眾的影響控制在最小範圍。

顧洪輝提醒民眾，「避免因為個人違反三區防疫規定，影響整個小區。一人感染，全小區又被封控」。

但網上傳出一份梅隴鎮中梅苑社區居民委員會解封公告，該社區從4月10日12時正式解封，公告提醒居民「解封不等於解防，低風險不等於零風險」，社區從解封轉為封閉式管理，「按規定足不出戶，繼續配合做好大規模核酸採樣。」

上海全面封控近兩周，「圍籬」內外兩世界，民眾在「圍籬」內等待解封。（路透）
上海全面封控近兩周，「圍籬」內外兩世界，民眾在「圍籬」內等待解封。（路透）

解封卻又不能出門？這份公告讓網民看不懂，大酸中文程度有問題，也有人質疑是不是造假公告。

另外，副總理孫春蘭10日到上海市大數據中心，了解核酸檢測、分時分區數據，要求進一步強化「採、送、檢、報、轉、收」各環節的高效銜接和協同聯動，最大限度壓縮時間、提高效率、快出結果，及時發現風險人員并快速轉運收治隔離。

孫春蘭指出，當前上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段，要及時深入分析疫情趨勢，以科學專業的研判為優化疫情防控舉措提供有力支撐。要根據本輪全員核酸檢測結果，動態調整封控區、管控區、防範區「三區」設置，盡量減少疫情對生產生活的影響。

上海一份小區解封公告寫到「解封但是足不出戶」。(取材自推特)
上海一份小區解封公告寫到「解封但是足不出戶」。(取材自推特)

疫情 檢測 防疫

上一則

上海封城民怨深 市委書記李強視察 居民嗆「有罪於國」

下一則

運20飛塞爾維亞 中國：無關當前局勢 勿過度解讀

延伸閱讀

上海新增確診減少2700例 專家：未來10天清零有望

上海新增確診減少2700例 專家：未來10天清零有望
上海抗疫遭質疑 趙立堅：沒有一場疫情不會過去

上海抗疫遭質疑 趙立堅：沒有一場疫情不會過去
上海解封有望？援滬防疫醫護人員透露：18日後返回

上海解封有望？援滬防疫醫護人員透露：18日後返回
疫情陡升 上海本土增322確診、19660無症狀感染者

疫情陡升 上海本土增322確診、19660無症狀感染者

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注