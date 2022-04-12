上海公布首批分區防疫名單 7565防範區率先「微解封」可上街活動

上海臨港方艙醫院投入並應用了近300台各類機器人「小白」上崗。(取材自澎湃新聞)

上海病例連日破2萬，副總理孫春蘭強調「動態清零」總方針不猶豫不動搖。但在封控近兩周後民生經濟皆受影響，上海防控小組11日宣布，畫定首批分區防疫 名單，7565個「防範區」將率先「微解封」。只是網上傳出的小區公告規定「解封卻足不出戶」，讓網民困惑政策方向。

衛健委通報，11日新增本土確診1251例，上海944例最多；新增本無症狀感染者2萬3295例，其中上海2萬2348例。上海病例，較前一日減少2千7百多例。

上海防控小組辦公室主任顧洪輝在記者會上指出，上海將按「封控區」、「管控區」、「防範區」，實施分區分類差異化防控。「防範區」內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，但不得流動到「封控區」和「管控區」。

顧洪輝指出，根據初步篩查結果和風險研判情況，上海已畫定首批三區名單，「封控區」7624個、「管控區」2460個、「防範區」7565個，具體名單將陸續公布。下一步將對三區實施動態調整，將疫情 對民眾的影響控制在最小範圍。

顧洪輝提醒民眾，「避免因為個人違反三區防疫規定，影響整個小區。一人感染，全小區又被封控」。

但網上傳出一份梅隴鎮中梅苑社區居民委員會解封公告，該社區從4月10日12時正式解封，公告提醒居民「解封不等於解防，低風險不等於零風險」，社區從解封轉為封閉式管理，「按規定足不出戶，繼續配合做好大規模核酸採樣。」

上海全面封控近兩周，「圍籬」內外兩世界，民眾在「圍籬」內等待解封。（路透）

解封卻又不能出門？這份公告讓網民看不懂，大酸中文程度有問題，也有人質疑是不是造假公告。

另外，副總理孫春蘭10日到上海市大數據中心，了解核酸檢測 、分時分區數據，要求進一步強化「採、送、檢、報、轉、收」各環節的高效銜接和協同聯動，最大限度壓縮時間、提高效率、快出結果，及時發現風險人員并快速轉運收治隔離。

孫春蘭指出，當前上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段，要及時深入分析疫情趨勢，以科學專業的研判為優化疫情防控舉措提供有力支撐。要根據本輪全員核酸檢測結果，動態調整封控區、管控區、防範區「三區」設置，盡量減少疫情對生產生活的影響。