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中CDC專家：上海10天至兩周可望實現社會層面清零

記者賴錦宏／即時報導
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（取材自中國網）
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（取材自中國網）

據人民日報健康APP消息，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友8日微博發文表示，上海連續核酸檢測是為了篩查尚未排毒、核酸暫時呈現陰性的感染者；持續的開展第二輪、第三輪、第四輪篩查，理論上10天至兩周就能實現社會層面疫情清零。

吳尊友稱，當疫情出現廣泛的社區層面傳播後，要實現社會層面清零，全員核酸檢測是最有效的策略措施。以清零為目的的核酸檢測，一要快，二要全。

Omicron毒株的平均潛伏期為3天，確診病例一般在首次出現症狀前1～2天就開始向體外排出病毒。也就是說，一個人如果與新冠感染者發生有效接觸、被感染，在當天甚至第二天進行核酸檢測基本是陰性，第三天核酸檢測才有意義。

吳尊友解釋，當完成第一輪全員篩查，那些感染且已向體外排毒的感染者都能被篩查出來，但那些感染了病毒，但還沒有向體外排毒的感染者，會呈現核酸陰性結果。這些尚未排毒的感染者如果不能及時發現，將很快發展成為向體外排毒且具有傳染性的感染者，繼續在社區傳播病毒。

因此，必須緊接著開展第二輪全員篩查，趕在其將病毒傳染其他人以前將其篩查出來，切斷傳播。由於核酸檢測超敏感，只要咽喉部位有病毒，一般來說都能檢測為陽性。如果感染者核酸檢測為陰性，其在24小時內通過呼吸或講話，將病毒傳染給別人的風險幾乎可以忽略。

針對上海疫情何時能出現拐點？吳尊友表示，對於具有2,700萬人口的超大城市來說，如果在2～3天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展3～4輪全市全員核酸檢測，理論上說，10天至兩週就能實現社會層面疫情清零。

檢測 疫情 微博

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