航空公司優惠搶客 南京往返陝西只要199元

多家航空公司推出優惠套餐吸引客流。(視頻截圖)

受東航空難和疫情多地爆發影響，中國各航空公司近期紛紛推出多項優惠搶客，往返江蘇南京與陝西榆林現在只要人民幣199元（約31.3美元）。部分產品更不限使用日期，即使是五一勞動節及端午節 等旺季也可使用。

據港媒報導，吉祥航空推出「金陵飛」次飛卡，價格分別為人民幣199元及399元，其中199元的次卡可兌換從南京往返湖南衡陽、郴州，陝西榆林，山西臨汾、忻州的機票；399元的次卡可兌換南京往返宜賓、瀘州、巴中、湛江、營口的機票。

南方航空則推出多人套餐，2、3、4人套餐售價分別為人民幣1760元、2541元、3320元，包含往返機票及南航假期酒店優惠券，但需於今年6月17日前兌換。

南航多人套餐可選出發地包括北京 、上海、廣州、深圳、三亞等34個熱門地點，而且在五一勞動節、端午節亦可使用。

4月25日起，澳門 航空將恢復山東青島往返澳門的航班，每周共有四班往返航班。在恢復初期，澳門航空推出買一送一優惠，其中單人往返票價最低只需650元。

深圳航空推出「機票盲盒」。（微博＠深圳航空） 取材自微博＠深圳航空

深圳航空則再度推出「機票盲盒」，只需人民幣600元（約94.3美元）就有往返機票，可選擇在深圳、廣州、惠州或珠海出發，前往中國59個城市，包括北京、三亞、成都、哈爾濱等地。