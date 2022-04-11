安徽節約「過緊日子」 文件雙面印、領導開會禁帶助手

4月2日，安徽省財政廳印發通知，開出控制壓減行政開支的十二條具體措施。措施規定之細緻，引來輿論關注。（取材自每日經濟新聞）

新冠疫情 擾亂供應鏈，俄烏戰爭火上再澆油，而通膨升溫更加重經濟下滑壓力。安徽省財政廳日前印發「關於進一步厲行節約堅持過緊日子的若干舉措」的通知，除了開宗明義高喊「堅持過緊日子」，更具體規定了12條節約措施，例如文件一律雙面印刷、領導幹部參加會議不帶助手等。規定之細緻，引發輿論關注。

每日經濟新聞報導，安徽省財政廳下達的「堅持過緊日子通知」規定，辦公要充分利用自然採光，合理設置空調溫度，冬季不高於20℃，夏季不低於26℃。「通知」還要求加強公務接待管理，嚴禁同城接待，優先選擇單位食堂作為接待場所，陪餐人數不得超過三人。

安徽省財政廳印發「關於進一步厲行節約堅持過緊日子的若干舉措」的通知，引發輿論關注。圖為安徽省省會合肥市。（取材自每日經濟新聞／來源：攝圖網）

「通知」同時要求嚴控差旅費，規定同一時間段、同一地區的差旅任務，原則上合併進行，減少出差頻次和人數，簡化陪同接待及減少各級隨行工作人員。在嚴控會議費方面，「通知」要求，能夠發文部署的工作，原則上不召開會議部署；領導幹部參加會議不帶助手，同一單位跨縣(市)參會人員不超過一人。為求降低會議成本，要求不發放文件袋、筆記本、筆等各類辦公用品，嚴禁以會議服務保障等名義違規發放補貼。

另外，「通知」更要求加強財會監督，嚴禁報銷超範圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用。加強資金使用的事前、事中和事後全流程監控，堅決杜絕「以撥作支」、虛列支出、擠占挪用等行為。安徽預估，通過嚴格執行過緊日子「12條」，2022年全省能夠節約1.8億元經費。

報導指出，除了安徽，山東淄博市人民政府辦公室也下發了「關於進一步做好厲行節約堅持政府過緊日子」的通知，出台了嚴控公務運行、禁購新電腦、嚴格履行節會慶典、論壇研討、展會賽會等大型活動報批程序等14條節約措施。

而在中央部門方面，也在「過緊日子」的目標上有所動作。今年3月24日，102個中央部門集中向社會公開2022年部門預算 。打開今年財政部 部門預算，開篇即寫道「2022年，落實過緊日子要求，繼續大力壓減一般性支出，把錢用在刀刃上」。財政部長劉昆表示，「需要說明的是，政府過緊日子不是一個短期的應對措施，而是必須長期堅持的方針政策。」