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大午集團法拍「走過場」？傳「新發地」內定接手

中國新聞組／北京11日電
孫大午創辦的大午集團涉及多個領域。（中新社資料照片）
孫大午創辦的大午集團涉及多個領域。（中新社資料照片）

中國敢言農民企業家孫大午被判刑18年入獄後，他的大午農牧集團旗下資產將在14日遭法院公開拍賣。孫家人質疑，拍賣只是走過場，因為有消息稱，當局已協調北京新發地公司低價接手，等於變相「侵占」大午集團。

美國之音報導，根據中國公民權利網發布的孫家人書面聲明顯示，有消息稱北京新發地公司已與有關方面達成幕後協議，將帳面價值達51億人民幣（約合8.1億美元）的大午集團資產，以約一折多的底價接手。孫家人還質疑，「只有得到政府許諾的企業才敢參與競拍」，而且拍賣所得不足以支付高達10.4億人民幣的退賠資金，當初參與集團集資的2萬名股東將蒙受損失。

河北高碑店市法院將於14日公開拍賣大午集團的所有資產，拍賣底價訂在6.8億人民幣，約只占該集團資產總帳面價值的13%。

大午集團旗下最優質的企業之一就是大午種禽公司，全中國人所吃的雞蛋中，每7顆就有一...
大午集團旗下最優質的企業之一就是大午種禽公司，全中國人所吃的雞蛋中，每7顆就有一顆是其所生產的大午紅羽蛋。（取材自大午集團官網）

觀察人士表示，新發地有財力、後台硬、又有官方支持，被安排接手大午的可能性很高。美國南卡大學艾肯商學院教授謝田表示，大午集團資產的估值被壓到這麼低，根本未反映其真正的市值。他說，這樁拍賣案顯然從一開始的資產評估就被操控，好讓得標者能賺取極大的獲利空間，而中共當局也顯然安排好了接手這塊肥肉的企業，北京新發地接手，不無可能。

謝田說，北京「擺明了要沒收孫大午的財產」，公開拍賣只是形式，整個程序完全不合法、不公開、也未經公證，未來也可能只有一家企業單獨競標和得標，就像中國的所有選舉。他說，這是當局對孫大午「徹底的政治迫害並搶奪他的財富」。

一位現居北京、不願透露姓名的人權律師也批評，這是中國「對民營企業的公然搶劫」，他說，大午集團不是破產企業，旗下不少事業仍正常經營，而且不僅帳面有現金，其養雞場等事業也都很賺錢。

拍賣 北京 破產

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