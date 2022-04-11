上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海浦東一個19分鐘錄音「我說你是你就是」近日在微博 廣傳。錄音中，有居民有公立醫院的陰性報告，也有12345政務服務便民熱線的錄音證明是陰性，但是警察 疑似強制執行上級命令，在疑似沒有任何憑證和公章下，要求把居民拉到方艙醫院，並說「接到的命令就是把你帶走，說你是（陽性）你就是」。

香港01報導，錄音中提到，疾控中心負責人上門通知，要拉夫妻去方艙醫院隔離，去哪個方艙醫院不清楚， 警察也拿不出陽性報告，反覆強調自己是在執行命令，必須要帶他們走。但是這夫婦在與對方的對話中提到，自己有陰性報告，而上門的人不接受。警察說：「我現在接到的指令就是執行。」

錄音中，女士說：「這個社會還有公義可言嗎？我只是想申請一下複測，我的手機上的報告是陰性，你說的陽性哪來的，我已經打電話給過疾控中心了，疾控中心說他的數據來自於醫院，他讓我找醫院去，我在醫院我也錄音了。」

她說：「防疫法有規定，我是陰性，你們有報告嗎？就憑他一張嘴我們就相信嗎？你們警察就是這樣的嗎？」，「我已經打過12345投訴，他們已經在去核查是公立醫院的數據出現錯誤，現在我們一家都是陰性，你們把我拉到方艙醫院去幹嘛？」

錄音中的女性表示，已經通過12345投訴過公立醫院的數據出現錯誤，疾控中心說報告是醫院出具的，需要聯繫醫院，居民聯繫醫院得到了是陰性的結果。警察則表示，接到疾控中心通知名單時，並沒有收到陽性報告，但要求她先去方艙，後續可以投訴。

據報導，這名女子續稱：「這是在草菅人命。陰性去了方艙，怎麼可能不被感染呢，到時候投訴成功了又如何呢？」警察則回應，「我們是執行上面的命令，執行錯了也不是我們的錯。」

錄音中女子情緒激動，聲嘶力竭地一遍又一遍喊著「我們是陰性，我們有證據」，其同住男子也哽咽。執法人員則回應：「我不管，我說你是你就是！」、「我們承擔什麼責任？我們只是執行人員」。女子在對話中更一度提及，要拿刀捍衛自己訴求的權利，說要拿刀死給他們看。

在錄音中，男主人帶著哭腔的聲音說「失望透了，真的失望透了」，然而警察仍執意給上級打電話申請強制執行，說「這家人自以為是陰性」。

現任大公文匯傳媒集團北京 新聞中心副總編輯、資深媒體人凱雷在微博上說，「執法上門，應該有個文件或報告；聽完錄音，夫婦二人並非不講理的人，說與醫院核查是陰性；疾控應該至少講明原委，為什麼再去核查陰的結(果)是錯的。」但凱雷該微博之後已刪除，僅剩網友留言可見，該錄音檔在網上也被刪除。

19分鐘的錄音讓網友聽到氣憤，有網友表示，執法人員是「複讀機執法」，「既然有疑問，應該排除疑問了再執行啊」、「上海疫情徹底暴露上海金玉其外敗絮其中實際情況」。

影片來源：YouTube