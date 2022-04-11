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上海封城 網紅「飢荒瘦身」 1根黃瓜吃2天 10天減4公斤

中國新聞組／北京11日電
可子貼出自己的瘦身照。(取材自微博)
可子貼出自己的瘦身照。(取材自微博)

中國上海市因疫情封城，官方宣稱物資供應充足，已建立應急保供大倉調配物資。微博名稱「除了我都是豬」的百萬網紅可子轉發官媒文章卻直斥「放你的狗屁」。她更po出自己「被瘦身」的震撼對比照，一根黃瓜吃兩天，短短十多天，肚子就明顯消了一大圈。

可子在網上分享3月底、4月5日、4月10日拍攝的三張照片對比，可以發現她的腹部肥肉快速消失，她感嘆「我算是體驗了一把『饑荒』瘦法，牛啊上海。」網友驚訝怎麽會有如此效果，她則回覆表示，「一根黃瓜分兩天吃，咋能不有效」。她因此瘦了三、四公斤，對於有人質疑照片真實性，她直言「不信拉倒」。

對於有網友看了變瘦情況後想要模仿，還說「想把肉捐給她」，可子哈哈大笑，但她強調，自己瘦得很不健康，雖然體重下降，但皮膚不是自己過去運動瘦身時的情況，而是軟垂的，而且自己還因此月經失調了，「怎麼回事！怎麼會有人想效仿！」她表示自己會公布此事，不是要大家學習，「只是震撼我居然有一天可以餓瘦」。

可子在微博寫道，「因為小區物資發放基本見不著，叮咚、美團、盒馬的站點，我們這邊也是完全暫停的，所以最近我們這個小小區很多租戶、業主都團結起來自救，我們都在積極找本地的團購，雖然昨天、今天很多明明已經團成的團購莫名被取消了，但是大家都沒有放棄，都很熱心地互相幫助著。」

可子回覆網友留言表示，運氣好的碰到好小區，社區基本生活就完全可以保障。但是我們這種「散件」沒組織的，就只能靠自己靠朋友。

可子表示，珍妮媽媽在家中隔離，大白人拉走珍妮時說是核酸異常，但給不出陽性報告，他們自己能查到的核酸、以及24小時裡的自測盒均為陰性，珍妮確保媽媽獨自隔離在家會有保障後去了方艙。她被拉走的時候，對方說，社區的物業會幫助她媽媽給她送吃的，要她別擔心。「實際第二天，她媽媽要物業幫忙樓下快遞架拿兩袋吃的送到門口物業都不願意，都是我和阿姨去送。」

可子貼出自己的瘦身照，與網友互動。(取材自微博)
可子貼出自己的瘦身照，與網友互動。(取材自微博)

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