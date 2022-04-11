長春7歲娃方艙過生日 醫護防護衣上寫字送祝福

醫務人員在背後都寫著一個大字，連起來是一句「卿卿寶貝生日快樂」。(取材目紅星新聞)

四川成都和吉林長春，相隔2000多公里，但日前發生的一件事，讓「愛」穿越了時空。當晚，在長春工人體育館方艙醫院，八名來自成都的醫務人員，穿著防護服，走到一個小姑娘跟前。他們排成一列，背過身，每個人背後都寫著一個大字，連起來是一句：「卿卿寶貝生日快樂」。

紅星新聞新聞報導，在場的眾人把這句話喊了出來，又唱起生日歌，帶上DIY的小禮物，為卿卿小姑娘的七歲生日送來祝福。她楞了兩秒，之後又開心地向其他小朋友分享。她萬萬沒想到，會有人為她在方艙裡準備一場特殊的生日派對。

成都市第七人民醫院護士王蓉秋從業已12年，在醫院擔任主管護師，她日前和300名醫護戰友加入四川援吉醫療隊的行列。

卿卿和媽媽日前核酸檢測 陽性，當晚，她們住進長春工人體育館方艙醫院。次日早晨7時許，快要下班的王蓉秋，注意到這個小姑娘，就過去關心了她一下，問她：「小妹妹幾歲了？」她告訴王蓉秋：「我明天滿七歲。」

王蓉秋告訴戰友們，她不想讓卿卿感到落寞：「一定要給她過一個生日，一定要有儀式感！」

據報導，當天，這群有愛的醫務人員回到酒店，專門為卿卿擠出時間。每個人都準備了小禮物，手巧的人用毛巾當材料，DIY了兩個粉嘟嘟的小熊；有人取出背包，找到從成都帶來的巧克力；有人把餅乾裝進盒子，用紅色的紗布和布偶包裝起來。

第二天晚上8時，王蓉秋和戰友們回到方艙接班，八名身穿防護服的醫務人員，穿行在方艙之中，旁邊是患者們和一張張病床。卿卿靠在床沿邊，眼前的醫務人員們排成一列，背過身，每個人背後都寫著一個大字，連起來是一句「卿卿寶貝生日快樂」。在場的眾人把這句話喊了出來，又唱起生日歌。隨後，醫務人員們將手中的小禮物，送給了卿卿，為她的七歲生日送上祝福。卿卿楞了兩秒，說了一聲「謝謝」。

卿卿媽媽說：「我的女兒幸福得有點懵了，我只能忍住淚水，內心充滿感動。」王蓉秋說：「當時卿卿很開心，和小朋友們分享著快樂。」