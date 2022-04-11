「官帽子放到科學的前面」…胡錫進：沒完沒了封城不是辦法

目前，廣州市首輪全員核酸篩查基本完成。（中新社）

中國疫情 嚴峻，各省市、縣鎮、各村之間都在互相設卡攔查，有些主幹道甚至直接就用大石頭和木板阻斷，嚴重影響交通和物流運輸。環球時報前總編輯胡錫進撰文稱，沒完沒了封城 總不是辦法吧。

文章稱，大家的普遍擔心是現實的：費這麼大力氣清零了，但奧密克戎（Omicron）的傳播力這麼強又這麼隱蔽，再出現新的大面積感染怎麼辦？沒完沒了封城總不是辦法吧？

文章指出，上海和吉林形成大範圍感染，但死亡和重症極少是個強烈信息，驗證了中國疫苗 防重症和死亡的有效性。「我們必須加快疫苗接種，盡量形成疫苗加強針的全覆蓋。」必須說，這項工作迄今沒完成是令人遺憾的。無醫學上正當理由拒絕接種的應當受到更多、包括每個人都應配合防控道義上的規勸。

胡錫進還在微博開罵，中國全國高速公路哪個地方可以針對大貨車設卡，不應任由地方上拍板定奪。交通運輸部官網披露，目前確有部分地區對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控措施，造成貨運受阻。

貨運一旦不暢，會產生連鎖反應，嚴重影響各地居民的信心，可能引發更多超市搶購。搶購現象9日已出現在北京市的部分居民中，與一些地方高速公路斷路顯然有關。不能因為有的地方疫情失控，一刀切就有了可以堂而皇之上演的理由。貨運都阻擋，這不是抗疫，而是對抗疫的破壞。

他說，到現在全國沒有統一的防控規則，比如什麼情況下封社區和街道，什麼情況下封區縣和城市。各地綠碼仍是當地的，全國不聯網，不同省市之間無法互識，有的地方給外來者一律黃碼。抗疫搞多嚴、加多少碼仍主要由各地黨政領導決策，其中一些官員自然會把官帽子放到科學的前面。

他表示，中國是統一大市場，抗疫政策必須是一體化的。一個地方封控的意義也不僅僅針對當地，同時也是保全國的平安。所以每個地方怎麼做，都有著全局的牽動性。各地的綠碼品質應當得到國家的監督並且聯網。哪個地方應被劃為中高風險區，也應該有國家統一標準。