廣州連夜建方艙 非必要不離城 居民憂封城開始囤貨

4月10日晚，施工人員在廣州琶洲會展中心建設方艙醫院。（中新社）

廣州疫情 升溫，廣州市衛健委副主任陳斌昨宣布，今日零時起，市民非必要不離穗，確需出城的須提供48小時核酸陰性證明；自11日起暫停全市中小學線下教學活動，與此同時，在廣交會展館緊急建設擁有3000多個床位的方艙醫院。當地居民擔心下一步就是封城 ，出現大批囤貨潮。

自8日晚開始，截至10日下午5時，首輪全員1918萬份核酸檢測 已經完成，用時不到48小時，再創紀錄。

香港文匯報報導，廣州市政府新聞發布會透露，經過全市全員核酸檢測，廣州再增22例新冠病毒感染者，本輪疫情感染者增至23例，白雲、天河等中心城區出現3宗聚集性疫情和1宗家庭聚集性疫情。

為防止疫情外溢，廣州市疫情防控指揮辦決定，11日零時開始，市民非必要不離穗，確需離穗須憑48小時核酸陰性證明。

10日下午，在廣交會展館A區，大量身穿工作服的施工工人正在進入展區，不時有裝有板材的車輛進入。有工人表示，他們是9日晚上接到的施工任務，10日一早趕過來開工。根據方案，方艙醫院院區共設置3450個床位。截至目前，已有一個展館基本成形，預計一星期內全部完工即可投入使用。

對於接下來疫情發展趨勢，廣州市衞健委副主任、新聞發言人陳斌表示，近日續發感染者主要在密接、次密接或重點人群中主動排查發現。不過，感染個案提示本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能。

媒體報導指出，防疫一封城民眾最擔心的就是物資短缺，武漢、吉林、上海都有同樣情況；部分市民也因此陷入恐慌，掀起搶購潮，大部分蔬菜貨架已被清空。廣州有民眾表示：「擔心被人買光，因為大家都在搶購，剛剛去其他區，看到超市(牛奶)賣光，所以過來這邊看看。」

據了解，連校園也要嚴格管控；自11日起，廣州全市中小學暫停實體教學，採取線上教學；高三有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。幼稚園停止入園，校外補教機構暫停實體教學，託管機構暫停服務。大學實施封閉管理，學生非必要不離校，加大核酸檢測頻率。原定於11日開始的中考體育考試暫停。

上述安排暫定實施至17日24時止，後續安排將視疫情情況變化，及時作出調整。