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封控催生黑暗料理 跟做舒芙蕾成品像「坐扁的窩窩頭」

中國新聞組／上海11日電
教程中的舒芙蕾。（取材自上海新聞廣播）
教程中的舒芙蕾。（取材自上海新聞廣播）

「小區封控多日，讓不少平日裡很少做飯的人，不得不拿起了鍋鏟…」一些網友將自己失敗的下廚經歷發到社交平台上，雖然菜燒糊了，但笑料出鍋了。

上海新聞廣播報導，上海浦東網友「蘇幕遮」自述，小區封控之前，吃飯大部分靠食堂，小部分靠館子，偶爾做飯屬於閒情逸致，原本還認為自己有點廚藝天賦，沒想到居家隔離將自己「打回原形」。他的一道「胡亂自製」羅宋湯雖然賣相看起來不錯，但他表示，吃了以後拉了一天的肚子。

深圳網友「會飛的睏睏魚」曬出自己跟著網上的攻略製作的舒芙蕾鬆餅，不料被評「坐扁的窩窩頭」。

網友實際做出的舒芙蕾成品。（取材自上海新聞廣播）
網友實際做出的舒芙蕾成品。（取材自上海新聞廣播）

報導指出，網友「欲買桂花同載酒」的小區被封好幾天了，她和室友絞盡腦汁想整點好吃的，於是靈機一動，把牛奶和香蕉放一起，在微波爐裡加熱了幾分鐘。「賣相看起來還行，但是軟爛口感真的很奇怪，下次不做了。」

網友「新年禁止扯頭皮」在豆瓣「炸廚房組」發帖提醒：雞蛋不能代替麵粉做餅望周知。「特別想吃一種餅，幻想中的食譜是把所有喜歡的材料切碎煎一下，熟了之後把麵糊糊倒進去連成一片大餅……但家裡沒麵粉，我就靈機一動想用雞蛋液代替麵糊糊，雞蛋餅有沒有！」

報導稱，網友「江湖可以騙子」友情提示，千萬不要因為偷懶，把雞毛菜丟進電飯煲和米飯一起煮，「可以吃，但吃吐了，沒有味道，還把米飯弄得很噁心。」又是一起「靈機一動」的悲劇，事實證明，下廚不適合「靈機一動」。

有網友發帖自嘲，因為廚藝不佳「疫情居家十幾天，瘦了5斤總歸有的，小肚子都要沒了。」

然而有些家屬還「拎不清」現在的局面，竟然對「隊友」做的飯挑三揀四。據報導，網友蘇小姐表示，家屬不滿意她做的飯，表示要自己親自下廚，興致勃勃買來餛飩皮準備炸脆餅，然而打臉來得如此迅速。在蘇小姐的指導下，家屬終於完成了自己的脆餅處女秀。

網友分享的「啃不動的烤麵包」。（取材自上海新聞廣播）
網友分享的「啃不動的烤麵包」。（取材自上海新聞廣播）

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