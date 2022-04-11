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中國多地封高速公路 傳3000萬貨車司機被困 物流癱瘓

中國新聞組／北京11日電
大量貨車卡在高速公路上。(取材自時間視頻)
大量貨車卡在高速公路上。(取材自時間視頻)

中國疫情快速蔓延，多個省市為防堵疫情而封閉境內的高速公路，導致沿海省份大片地區物流癱瘓，影響中國逾四分之三的貨運量。網上可見到許多大貨車司機求助的影像，有司機更因為餓了好幾天而嚎啕大哭。地方政府為防疫一刀切式的封路措施，也招至多方批評。

綜合媒體報導，一篇可能出自物流從業人員之手的「全部關閉！10餘省市高速管控封閉」文章，近來在網上迅速流傳。

內容直指包括江蘇、浙江、山東、上海、吉林、安徽、廣東、河北、遼寧、福建等十多個省級行政區近來紛紛封鎖高速公路。省道上的大貨車上不了高速公路，一些高速公路上的大貨車則無法下交流道。

網上可見到許多大貨車司機求助的文章及影像。一名年輕大貨車司機表示，自己困在大排長龍的車陣好幾天了，說是要等著核酸檢測，但車陣就是不動，只能天天以泡麵裹腹。當他拿到義工給的一個便當後竟嚎啕大哭，感嘆「生活實在太難了」。

有水產養殖業者反映，因為貨運受阻，飼料及成品運費暴漲數倍，貨車駕駛、企業、經銷商、養殖戶備受煎熬。同時，水產品消費量及流通速度大幅下降，魚蝦賣不出去，飼料卻進不來。加上繁殖季到來，物流不通嚴重影響水產養殖，對產業將造成強烈衝擊。

有非正式統計指出，中國這波被困在高速公路上的物流駕駛多達3000萬人，而他們擔負著全中國76%的物流貨運量。

不少人批評地方政府一刀切式的封路措施，環球時報特約評論員胡錫進指出，貨運一旦不暢會產生連鎖反應，嚴重影響各地居民的信心，可能引發更多超市搶購。

紅星評論認為，「動輒封閉高速路，是該有個了斷了」。物流鏈連著產業鏈、供應鏈，如果動輒關閉路口，還如何保證產業鏈順暢連通，又拿什麽群眾生活必需品穩定供應？

評論說明，交通運輸部曾提出堅持「一斷三不斷」的原則，在阻斷病毒傳播渠道的前提下，公路交通網絡、應急運輸綠色通道、必要的群眾生產生活物資運輸通道都不能斷。地方出於防控需要，強化防控措施，顯然有其必要。但是不能自行其是，更不能曲解中央政策。

中國交通運輸部9日批評「部分地區」因疫情對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控...
中國交通運輸部9日批評「部分地區」因疫情對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控，造成物流不暢。圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社）

疫情 檢測 供應鏈

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