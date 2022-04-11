上海防疫情外溢 傳用生命探測儀查車抓外逃民眾

一名防疫人員手持生命探測儀。(取材自微博)

中國上海疫情 嚴峻，該市最大方艙醫院—國家會展中心（上海）方艙醫院首批6748個床位日前交付，但建造方艙的5000多名工人昨返回江蘇、安徽及湖北等地時，除湖北安排接收隔離，其他地方政府防疫 人員拒絕自上海返回的人員入境隔離。除了暫不允許援建方艙的工人返回，傳出當局為遏止疫情，用生命探測儀抓逃離上海的民眾，消息一出引發熱議。

據上海市衛健委11日通報，上海10日新增本土新冠肺炎確診病例914例、無症狀感染者2萬5173例，合計感染人數超過2.6萬例，再創新高。

據光明網報導，國家會展中心方艙醫院在4日晚間接到建設任務，翌日正式施工，共有800多名管理人員、近4000名工人投入工作，當中許多人曾參與武漢火神山、雷神山醫院的建設。

香港媒體報導指出，方艙醫院建成後，5000多名來自各地的國企「中建二局」工人陸續返回原地。據知情人士在網絡發帖求救，援建方艙的工人多數都被地方政府「拒收」。包括江蘇援建突擊隊、安徽援建突擊隊等援建人員，被地方防疫部門拒絕接收安排隔離。

知情人稱，除湖北方面安排了返鄂的援建工人，其他地方均要求援建工人暫不允許返回原地或暫留巴士。報導指出，此前，國企「中建八局」安排160名黑龍江農民工上月前往吉林市援建方艙醫院，方艙建成也遭當局冷待。

上海官員通報，出院和解除醫學觀察人員者，不得阻攔其回家。圖為上海跨採中心方艙醫院四名康復者出院與醫護人員告別。（新華社）

除了不准援建方艙的工人返回，在上海通往各省的高速路，有些路段為了防止大貨車攜帶上海人員出城，還使用生命探測儀。報導指出，在滬蓉高速公路無錫段北部的首個卡口「玉祁」出口，近日已使用生命探測儀檢查由上海出發的車輛。

9日微博流傳影片，兩名身穿防疫人員的男子，帶生命探測儀站在高速公路旁，一輛卡車停在防疫人員前；其中一名防疫人員拿生命探測儀在卡車前站定，另一人則拿著顯示器確認卡車內是否有民眾躲藏。

不少中國網友看到這影片覺得太誇張，但也有網友覺得「就該這麼做」、「就是防治外溢啊，崑山就是這樣停下來的」。

此外，上海疫情封城近半個月，不但生活物資堪慮，連醫療量能似乎也瀕臨崩潰；抖音視頻傳出一群原本要被送往方艙醫院隔離的民眾，接連被三個方艙醫院拒收，四、五十人受困車上憤怒崩潰。一名女乘客哀號：「我們不希望被活埋！」

上海市嚴格防疫，陸續出現多起已解除醫學 觀察人員被拒絕回家的案例，上海市官員10日表示，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔。