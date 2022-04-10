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防疫亂封路 胡錫進：這不是抗疫 是對抗疫的破壞

記者陳言喬／即時報導
疫情發生後，所有港航相關行業裡，受疫情傷害最大的就是貨櫃車司機。圖為山東日照港的貨櫃車。（新華社）
疫情發生後，所有港航相關行業裡，受疫情傷害最大的就是貨櫃車司機。圖為山東日照港的貨櫃車。（新華社）

中國疫情嚴峻，各省市、縣鎮、各村之間都在互相設卡攔查，有些主幹道甚至直接就用大石頭和木板阻斷，嚴重影響交通和物流運輸。環球時報前總編輯胡錫進稱，部分地區對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控措施，造成貨運受阻。這不是防疫，這是對抗疫的破壞。

中國各地疫情頻出，地方防疫措施不斷加碼，一名住在浙江北部的網友稱，「因為疫情，我老家各縣、各鎮、各村之間都在互相攔，有些主幹道直接上木板了」。

另一名網友留言稱，「我們當地正好處於不同的市級行政區邊界，很多人每天是跨市通勤的，平時很方便。周遭疫情發生後，前一段時間允許通行的時候，車子排隊過關卡要一兩個小時，最近疫情嚴重，乾脆不給過了」。

觀察者網報導，所有港航相關行業裡，受疫情傷害最大的就是集裝箱（貨櫃）卡車司機。一是集卡司機的工作環境本就非常惡劣，長年生活在車裡不僅單調枯燥回不了家，收入不高，而且在高速公路上駕駛還有很大的危險性。

疫情發生後，集卡司機往返於工廠和港口之間，往往要穿過多個行政區，不僅感染的風險極大，而且每次出現疫情封控時，各地都會對集裝箱卡車司機重點檢查，各種限制、勸返、隔離層出不窮。其他崗位人員還可以居家辦公維持收入，集裝箱卡車司機一旦不開車或者被隔離，就沒有收入了。

環球時報前總胡錫進10日在其微博就開罵，中國全國高速公路哪個地方可以針對大貨車設卡，不應任由地方上拍板定奪。交通運輸部官網披露，目前確有部分地區對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控措施，造成貨運受阻。

貨運一旦不暢，會產生連鎖反應，嚴重影響各地居民的信心，可能引發更多超市搶購。搶購現象9日已出現在北京市的部分居民中，與一些地方高速公路斷路顯然有關。不能因為有的地方疫情失控，一刀切就有了可以堂而皇之上演的理由。貨運都阻擋，這不是抗疫，而是對抗疫的破壞。

他說，到現在中國全國沒有統一的防控規則，比如什麼情況下封社區和街道，什麼情況下封區縣和城市。各地綠碼仍是當地的，全國不聯網，不同省市之間無法互識，有的地方給外來者一律黃碼。抗疫搞多嚴、加多少碼仍主要由各地黨政領導決策，其中一些官員自然會把官帽子放到科學的前面。

他表示，中國是統一大市場，抗疫政策必須是一體化的。一個地方封控的意義也不僅僅針對當地，同時也是保全國的平安。所以每個地方怎麼做，都有著全局的牽動性。各地的綠碼品質應當得到國家的監督並且聯網。哪個地方應被劃為中高風險區，也應該有國家統一標準。

各地為了防疫層層加碼，任意封路，阻擋交通。（取材自上觀風聞社區）
各地為了防疫層層加碼，任意封路，阻擋交通。（取材自上觀風聞社區）

疫情 防疫 北京

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