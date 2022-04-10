隔離封控代價高 中媒體人質疑清零政策

9日起上海又要開展新一輪全市抗原檢測，持續全面封控。圖為封控中的上海豫園街道廣福居民區住戶。（新華社）

根據官方周六公布的數字，上海在平均封城 兩周以來，僅有一人症狀嚴重，官方堅持清零引起質疑，新華社繼人民日報後也發文強調絕不像西方「躺平」，不過有媒體人撰文質疑習近平的清零政策。

財新網8日刊登「人口與經濟」專欄作家梁建章文章，標題是：「生命損失最小化的防疫 策略 」，文章通過不同防疫策略對人均壽命的影響，分析如何平衡收益和代價，進而選擇最小生命損失的策略。作者在肯定清零政策兩年來取得成就的同時，也對病死率低於流感的Omicron 病毒繼續推行防感染政策提出質疑。

梁建章指，1%的GDP的損失會減少3-5天的人均壽命，這是防感染策略所需的隔離封控的代價。但Omicron究竟會造成多少GDP的損失呢？這個當然很難計算，但是有一個初步的分析，就是傳播力越強，封控措施必然會需要更加嚴格，造成的GDP的損失越大。

文章也指僅僅一季度，上海、長春、哈爾濱、西安、深圳等就進行過或者正在進行全城封控，還有十幾個一二線城市有過大面積的局部封控。這些城市的封控，就會對一季度整個中國的GDP造成大於4%的損失。現在整體經濟本來就有很大的下行壓力，如果長期大面積封控，會造成失業率上升、返貧人口增加等負面效應。更不用說醫療資源的占用所造成的次生生命損失。

有意思的是，中國官方人民日報公眾號轉載該文之後又刪除。

法廣引述法新社報導指出，中國自2020年以來的推行的清零政策， 這項措施曾經使中國人幾乎能夠正常生活，但由於Omicron變體的出現，使最近幾周的病例數量出現了爆炸性的增長，讓上海的醫療系統遇到前所未有的挑戰。那麼，上海是否可以同世界其他國家一樣採取與病毒共存的模式？關鍵在取決於中國人的疫苗的接種率以及有效率。