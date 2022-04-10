多城管控封閉高速公路 交通運輸部：確保交通網絡不斷

中國新冠肺炎本土疫情 波及多地，浙江杭州、廣東廣州、陝西西安等多地近日先後出台通知，封高速路口。而據高德地圖顯示，不少一線城市附近的高速顯示管控封閉，當中不乏江蘇、上海等地。交通運輸部7日召開物流保障協調工作機制會議，確保公路交通網絡不斷。

香港01報導，受疫情影響，早在7日，杭州市已宣布關停13條高速收費站。同日，紹興市也宣布多個高速服務區、停車區暫停關閉。

8日，河南高速公路相關部門透露，根據當地疫情防控指揮部要求，大廣高速扶溝服務區、連霍高速商丘服務區、京港澳高速信陽服務區等省內37個高速服務區封閉，禁止車輛駛入。

9日，因疫情防控工作需要，廣州機場高速公路部分出入口封閉，實施臨時管控。

此外，許多省市雖然還未就最新的高速封停情況正式出台相關通知，但據高德地圖顯示，多地高速出現封閉圖標，涉及北京、江蘇、山東、上海、安徽、河北、遼寧、陝西、吉林等地區。

據了解，中國有3000萬名貨車司機，承擔全國78%的貨運量，然而他們紛紛陷入困境，如一些地方不斷加碼通行要求，導致在高速路口長時間滯留等，也有多地拒絕上海牌照貨車進入。

紅星新聞報導，據交通運輸部9日消息，針對近期本土疫情多點頻發，部分高速公路服務區關停，部分公路防疫檢測 站壅堵，造成貨運受阻、物流不暢，部分地區生產生活物資供應受到影響的情況，交通運輸部7日召開物流保障協調工作機制會議，國家發展改革委、工信部、公安部、商務部、衛健委等機制成員單位參加會議。會議研究部署了做好貨運物流保通保暢工作。

會議強調，要針對當前貨運物流存在的突出問題，立即部署落實務實有效舉措，確保「一斷三不斷」（「一斷」是指堅決阻斷病毒傳播渠道；「三不斷」是公路交通網絡不斷、應急運輸綠色通道不斷、必要的群眾生產生活物資運輸通道不斷），切實維護人民群眾正常生產生活秩序。一是嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢測點，嚴禁擅自關停高速公路服務區，確保全國交通運輸幹線暢通。二是要建立統一格式、全國互認、辦理便捷的通行證制度，確保通行證全國通行。三是要依法依規制定通行管控措施，不得層層加碼、一刀切，確保通行管控政策統一。四是要及時為貨車司機提供餐飲、如廁等基本生活服務，加密設置核酸檢測點，確保貨車司機服務措施到位。五是要加強區域協同、信息互通，做到統一匯總，及時發布，確保管控信息互聯共享。