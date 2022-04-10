我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

廣州大普篩 超市蔬菜遭搶買 網購也缺貨

中國新聞組／廣州10日電
廣州超市架上空無一物。(取材自微博)
廣州超市架上空無一物。(取材自微博)

廣州8日新增兩宗本土確診及一宗本土無症狀感染。廣州昨日在全市11個區展開全員核酸檢測，部分區域則分級分類防控。由於有上海「搶菜」的前車之鑑，廣州也出現了「囤貨」的情况，很多超市的新鮮蔬菜被搶購一空，連網上下單也告無貨。

香港明報報導，天河區的超市9日上午還有很多蔬菜供應，但下午變得空空如也。其中太古匯Ole'超市，亦出現排隊搶購人潮，但罐頭、糧、油、急凍食物仍然充足。而網上下單也出現無貨供應的情况。

南方都市報報導，廣州9日召開新聞發布會，廣州市衛健委、市商務局、白雲區、市疾控中心相關負責人通報廣州市新冠肺炎疫情防控相關情況。

會上，關於市民生活必需品的保障供應問題，廣州市商務局副局長吳偉華介紹，目前，全市八大類群眾生活必需品市場供應總體平穩，廣州市生豬日均屠宰量2.5萬頭，蔬菜每日供應8000餘噸，社會面庫存的麵粉、食用油、肉類、水產品、食糖、食鹽等八大類民生用品保障充足，線上線下多渠道銷售，完全能夠滿足廣大市民的購買需求，全市群眾生活必需品供應，量足，價穩，順暢。

線上線下生鮮平台、廣州大型商超面對訂單量暴漲的情況，加大供應、調配運力確保民生商品「保價不斷貨」。

吳偉華表示，目前廣州按照「1+1+2+N」的成熟保障模式，即，啟動一個應急保障機制，一個國企對接一至兩個街道，一個街道安排不少於兩個臨時供應點，N個社會銷售平台協作，從五個方面用力。當中就提及，充分利用線上線下快捷供應。發動全市美團優選、盒馬鮮生等多家電商平台，安排3000多名物資分揀員、配送司機、快遞騎手等加快生活物資分派、應急配送，力爭以最快的速度將訂單送到市民手中。

4月9日廣州超市。(取材自微博)
4月9日廣州超市。(取材自微博)

蔬菜 檢測 疫情

上一則

李家超參選港特首宣言2度提忠誠 僅提施政方向被指空泛

下一則

港前立會議員許智峯、妻、母在港財產 被依國安法凍結

延伸閱讀

又有大城市升級防控 廣州封閉部分高速 民眾搶購物資

又有大城市升級防控 廣州封閉部分高速 民眾搶購物資
民怨沸騰 上海再度核酸普篩後將改採分區分級防控

民怨沸騰 上海再度核酸普篩後將改採分區分級防控
「通勤」雲南、廣東間 坐上東航失事班機的玉石商人們

「通勤」雲南、廣東間 坐上東航失事班機的玉石商人們
紙上播客／「古典＋爵士」廣州小夥 闖蕩紐約音樂圈

紙上播客／「古典＋爵士」廣州小夥 闖蕩紐約音樂圈

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶