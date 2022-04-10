廣州大普篩 超市蔬菜遭搶買 網購也缺貨

廣州超市架上空無一物。(取材自微博)

廣州8日新增兩宗本土確診及一宗本土無症狀感染。廣州昨日在全市11個區展開全員核酸檢測 ，部分區域則分級分類防控。由於有上海「搶菜」的前車之鑑，廣州也出現了「囤貨」的情况，很多超市的新鮮蔬菜 被搶購一空，連網上下單也告無貨。

香港明報報導，天河區的超市9日上午還有很多蔬菜供應，但下午變得空空如也。其中太古匯Ole'超市，亦出現排隊搶購人潮，但罐頭、糧、油、急凍食物仍然充足。而網上下單也出現無貨供應的情况。

南方都市報報導，廣州9日召開新聞發布會，廣州市衛健委、市商務局、白雲區、市疾控中心相關負責人通報廣州市新冠肺炎疫情 防控相關情況。

會上，關於市民生活必需品的保障供應問題，廣州市商務局副局長吳偉華介紹，目前，全市八大類群眾生活必需品市場供應總體平穩，廣州市生豬日均屠宰量2.5萬頭，蔬菜每日供應8000餘噸，社會面庫存的麵粉、食用油、肉類、水產品、食糖、食鹽等八大類民生用品保障充足，線上線下多渠道銷售，完全能夠滿足廣大市民的購買需求，全市群眾生活必需品供應，量足，價穩，順暢。

線上線下生鮮平台、廣州大型商超面對訂單量暴漲的情況，加大供應、調配運力確保民生商品「保價不斷貨」。

吳偉華表示，目前廣州按照「1+1+2+N」的成熟保障模式，即，啟動一個應急保障機制，一個國企對接一至兩個街道，一個街道安排不少於兩個臨時供應點，N個社會銷售平台協作，從五個方面用力。當中就提及，充分利用線上線下快捷供應。發動全市美團優選、盒馬鮮生等多家電商平台，安排3000多名物資分揀員、配送司機、快遞騎手等加快生活物資分派、應急配送，力爭以最快的速度將訂單送到市民手中。