我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

新增3染疫者 廣州大普篩、封閉部分高速路口

記者廖士鋒／綜合報導
廣州市4月9日新增2例確診後，各區加強管控措施。（新華社）
廣州市4月9日新增2例確診後，各區加強管控措施。（新華社）

據廣東省衛健委9日通報，全省新增本土新冠確診病例五例、本土無症狀感染者五例。其中， 兩例確診及一例無症狀感染者在廣州。儘管疫情不嚴重， 但廣州仍宣布，9日全市11個區全員進行核酸檢測。目前，廣州市白雲區、天河區、越秀區已封控部分區域，廣州機場高速公路也有部分路口封閉。

香港電台報導，廣東新增五宗本土確診病例，當中廣州兩宗、深圳、佛山及湛江各一宗。無症狀感染個案有五宗，佛山四宗、廣州一宗。

根據「中國廣州發布」微信公眾號消息，8日晚6時至9日8時，廣州全市共採樣344.5萬份。同時廣州市疫情防控指揮部並發布第32號公告，針對全市部分區域實施分類防控措施，主要包含白雲區、越秀區。天河區也宣布，對區內員村街道部分區域實施分區管控。

上述分區包含「封控區」、「管控區」與「防範區」。廣州官方也指出，上述分級分類區域範圍將會根據疫情進展、防控需要進行動態調整。

其中，白雲區疫情防控指揮部表示，由即日起至本月15日將強化白雲區管控措施，除農貿市場、超市等，包括戲院、大型商場等其他密閉、半密閉場所暫停營業；全區學校改為網上授課，所有師生員工一律不返校。此外，封控區、管控區內的餐飲場所暫停營業，其他區域所有餐廳暫停堂食。

央視新聞報導，廣州市天河區9日晚間發布新的管控政策：全區娛樂場所（KTV、卡拉OK、歌舞廳、遊藝廳等）、酒吧、網吧、棋牌室、密室逃脫、足浴店、按摩院、洗浴中心、室內景點等密閉場所10日、11日暫停營業兩天。其他重點場所要嚴格落實掃碼、查驗行程碼、測溫、戴口罩、限制客流等措施，減少人員集聚。

此外，據羊城晚報消息，廣州機場高速公路部分出入口已經封閉，實施臨時管控（共六個管控點），分別為三元里站桂花崗地方路入口、白雲新城出口、新市站入口、黃石南入口、黃石南出口、新市站出口。

疫情 機場 微信

上一則

15萬確診1例重症 上海防疫應與時俱進

下一則

隔離封控代價高 中媒體人質疑清零政策

延伸閱讀

又有大城市升級防控 廣州封閉部分高速 民眾搶購物資

又有大城市升級防控 廣州封閉部分高速 民眾搶購物資
民怨沸騰 上海再度核酸普篩後將改採分區分級防控

民怨沸騰 上海再度核酸普篩後將改採分區分級防控
中國家衞健委：疫情仍在高位運行 防控形勢嚴峻複雜

中國家衞健委：疫情仍在高位運行 防控形勢嚴峻複雜
「通勤」雲南、廣東間 坐上東航失事班機的玉石商人們

「通勤」雲南、廣東間 坐上東航失事班機的玉石商人們

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49

超人氣

更多 >
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶