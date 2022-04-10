新增3染疫者 廣州大普篩、封閉部分高速路口

廣州市4月9日新增2例確診後，各區加強管控措施。（新華社）

據廣東省衛健委9日通報，全省新增本土新冠確診病例五例、本土無症狀感染者五例。其中， 兩例確診及一例無症狀感染者在廣州。儘管疫情 不嚴重， 但廣州仍宣布，9日全市11個區全員進行核酸檢測。目前，廣州市白雲區、天河區、越秀區已封控部分區域，廣州機場 高速公路也有部分路口封閉。

香港電台報導，廣東新增五宗本土確診病例，當中廣州兩宗、深圳、佛山及湛江各一宗。無症狀感染個案有五宗，佛山四宗、廣州一宗。

根據「中國廣州發布」微信 公眾號消息，8日晚6時至9日8時，廣州全市共採樣344.5萬份。同時廣州市疫情防控指揮部並發布第32號公告，針對全市部分區域實施分類防控措施，主要包含白雲區、越秀區。天河區也宣布，對區內員村街道部分區域實施分區管控。

上述分區包含「封控區」、「管控區」與「防範區」。廣州官方也指出，上述分級分類區域範圍將會根據疫情進展、防控需要進行動態調整。

其中，白雲區疫情防控指揮部表示，由即日起至本月15日將強化白雲區管控措施，除農貿市場、超市等，包括戲院、大型商場等其他密閉、半密閉場所暫停營業；全區學校改為網上授課，所有師生員工一律不返校。此外，封控區、管控區內的餐飲場所暫停營業，其他區域所有餐廳暫停堂食。

央視新聞報導，廣州市天河區9日晚間發布新的管控政策：全區娛樂場所（KTV、卡拉OK、歌舞廳、遊藝廳等）、酒吧、網吧、棋牌室、密室逃脫、足浴店、按摩院、洗浴中心、室內景點等密閉場所10日、11日暫停營業兩天。其他重點場所要嚴格落實掃碼、查驗行程碼、測溫、戴口罩、限制客流等措施，減少人員集聚。

此外，據羊城晚報消息，廣州機場高速公路部分出入口已經封閉，實施臨時管控（共六個管控點），分別為三元里站桂花崗地方路入口、白雲新城出口、新市站入口、黃石南入口、黃石南出口、新市站出口。