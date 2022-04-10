張文宏：Omicron會「咬傷」老人 應提升醫療體系能力

上海新冠疫情 大爆發，部分專家和外媒將關注焦點放在上海有基礎疾病、未接種疫苗 的高齡老人。專家張文宏表示，Omicron 「主要會咬傷沒打過疫苗的老年人」，建議應提升老年人醫療體系能力。德媒指出，中國現行疫情防控政策已為老人帶來巨大風險，中國應放棄「動態清零」政策，將醫療資源集中在老年人和弱勢群體。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏9日接受澎湃新聞專訪指出，在上海這波疫情中，他尤其關注對脆弱人群的保護，包括有基礎疾病、未接種疫苗的高齡老人。上海這波疫情中重症率極低，打過疫苗的年輕人幾乎不會發生重症。但脆弱人群，特別是有基礎疾病，沒有打過疫苗的老年人，仍然面臨較大的風險。

張文宏重申，Omicron不是「大號流感」，「它會咬人的，主要會咬傷沒打過疫苗的老年人」。Omicron的無症狀量大，隱匿性強，清零的仗更難打。上海在這波動態清零過程中得到「應為下一階段抗疫做更充分的準備」的啟示：在對老年人的加強針接種、藥物儲備、核酸檢測能力、隔離病房建設、分級診療體系等方面，做更積極的建設。

德國之聲報導指出，部分上海老人正為動態清零政策付出生命代價。上海一家老年護理醫院發生系列死亡事件，一位患者家屬告訴美聯社，嚴格的防疫措施讓一些因接觸病毒的護理人員被帶走隔離，醫院的工作人員大幅減少，他們的親人未能得到適當的照顧。院方不回應，患者家屬只能在社交媒體上求助。

報導說，71歲的沈佩茗（音）就是受害者，她的最後一位護理人員因屬於陽性病例的密切接觸者而被隔離，致她4月3日獨自在醫院去世，沒有得到醫生和護士的照顧。一名大學教授說，3月28日，一位護理打電話說有醫院出現陽性病例，他們不能再前往照顧他82歲住院的父親；3月31日父親就去世。

報導指出，很多人認為中國政府應該放棄清零政策，將醫療資源集中在老年人和弱勢群體。但政府的做法迄今仍和這些建議背道而馳。有分析認為，中國堅決採取「動態清零」的原因之一，是欲藉此吹噓其防疫成功，作為中國治理體系優越性的證據。