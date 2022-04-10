上海疫情險峻 胡錫進：封控難免有漏洞 別光講好的

環球時報特約評論員胡錫進指出，封控是相當極端的臨時治理狀態，有一些漏洞肯定避免不了。圖為9日廣州超市貨架被搶一空。(取材自微博)

中國疫情 險峻，環球時報特約評論員胡錫進9日發表評論文章指出，封控是相當極端的臨時治理狀態，有一些漏洞肯定避免不了。這期間的物資供應也不太可能達到城市正常運轉時的水平。對這一切應該多講，官方別光講好的，要引導人們的預期對接現實情況。

文章稱，看到網上流傳的視頻，顯示上海某個小區大概是保供做的不到位，居民憤怒抗議。還有某個小區的一些居民晚上從窗戶高聲喊叫，展示情緒。另外，其他城市也有唱國際歌表達不滿的視頻流到網上。

文章說，抗疫的時間長了，人們會煩躁，基層工作有漏洞或不盡人意的地方，就會成為情緒的引爆點。全力做好基層的保供和安撫工作因此非常重要，封控中的小區生活物資不能斷供，一時跟不上要向居民做好解釋工作，確保政府與居民之間交流的通暢。

文章指出，另外，封控是相當極端的臨時治理狀態，城市不是為這種狀態設計的，封控期間有一些漏洞肯定避免不了。這期間的物資供應也不太可能達到城市正常運轉時的水平。對這一切應該多講，別光講好的，要引導人們的預期對接現實情況。

胡錫進9日稍晚發表另一評論文章指出，上海、長春的抗疫打得如此艱苦，經濟代價如此之大，一定要高度珍惜它們和全國連帶付出爭取來的寶貴時間，真正與時俱進地探索動態清零的新方法新工具。

文章說，應該要緊急推進國產治療新冠肺炎 特效藥的研製和審批上市，不能再拖了。中國人都吃輝瑞的，從長遠看這不現實。另外，檢測 手段要更新、便捷化，使密集抽查和在家中自檢成為可能。還有，不能放棄陽性輕症、無症狀以及密接居家隔離的嘗試。把集中隔離和建方艙醫院佔用的大量資源進行轉化，用來監督落實居家隔離，使每一例居家隔離都執行到位，應是經過努力完全做得到的。