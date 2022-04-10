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上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

封控惹民怨 上海擬分區鬆綁 副市長哽咽：做的不夠會改進

中國新聞組／上海10日電
因應上海疫情，上海最大方艙醫院交付。自4月4日開工，2.5萬名工人趕工，到4月9日完工，迎來首批入住患者。該區域總面積約5.2萬平方米，放置6748個床位，另包括16個護士站及相關配套用房。(中新社)
因應上海疫情，上海最大方艙醫院交付。自4月4日開工，2.5萬名工人趕工，到4月9日完工，迎來首批入住患者。該區域總面積約5.2萬平方米，放置6748個床位，另包括16個護士站及相關配套用房。(中新社)

上海封城近十天，種種不到位的管控措施引發沸騰民怨。上海市副市長宗明昨宣布擬再開展一次普篩，根據篩查結果，畫分「封控區」、「管控區」和「防範區」三區，實行階梯式管理，這意味著上海鬆綁封控措施，結束全域靜止狀態。宗明並在記者會上坦承官方做的不夠，哽咽表示會全力改進，但民怨未解，嘲諷眼淚無法解決物資不足問題。

上海市衛健委昨通報，9日新增本土確診1006例和無症狀感染者2萬3937例，總計新增2萬4943例再創單日新高。自4月4日至4月8日24時已檢出陽性感染者9.44萬餘人。主管防疫國務院副總理孫春蘭8至9日在上海再度發出指令，從嚴從緊落實各項防控措施，抓好保運保供保鏈，盡快實現社會面清零的目標。

上海官方原先宣布自3月28日起實施以黃浦江為界的分區分批封控篩查，但3月30日晚又宣布採「全域靜態管理」後全面封控。宗明昨在上海市疫情防控工作新聞發布會上表示，為盡快實現社會面動態清零目標，擬再開展一次全員核酸檢測，根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照「三區畫分」原則，進行階梯式管理。

「三區畫分」的「防範區」指近14天內沒有陽性感染者報告的居住小區，民眾可在行政區域內適當活動。「管控區」指近七天內沒有陽性感染者報告的居住小區，民眾實施七天居家健康監測，足不出小區，可以下樓。「封控區」指近七天內有陽性感染者報告的居住小區，民眾足不出戶。

不過，保障民生物資供給仍是上海防疫的最大問題。上海官方一再宣稱，物資供應不成問題，但社交媒體上卻頻繁出現上海市民「搶菜難」，發起「民間自救」等信息。尤其上海民眾已被封控近十天，不少小區甚至被封逾兩周，網路上不斷傳出有居民抗議或斷糧求救的視頻。

對此，宗明昨天在會上哽咽表示，「對於大家反映的問題，發出的呼聲，我們感同身受，很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進。」

宗明的哽咽發言隨即登上微博熱搜，但網友並不買帳，留言批評及嘲諷「眼淚這種東西最沒用，能讓我不餓死嗎？」、「我也想哭，物資在哪裡，解封之日在哪裡？」、「不是不夠，是很差」、「她是哭她的職位快要不保了吧。」

另上海推動用於收治輕症和無症狀感染者的方艙醫院已陸續啟用。上海已建成方艙醫院100多個，床位數16萬多張，被稱作上海最大方艙醫院的國家會展中心方艙醫院昨天已實現首批收治，共可容納5萬名感染者入住、2萬名工作人員進駐。解放軍也已進駐支援。

因應上海疫情，上海最大方艙醫院交付。自4月4日開工，2.5萬名工人趕工，到4月9...
因應上海疫情，上海最大方艙醫院交付。自4月4日開工，2.5萬名工人趕工，到4月9日完工，迎來首批入住患者。該區域總面積約5.2萬平方米，放置6748個床位，另包括16個護士站及相關配套用房。(取材自央視)

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