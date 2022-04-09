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張文宏：上海這波疫情 重點關注未接種疫苗的高齡者

記者林則宏／即時報導
由於實施「全域靜態管理」，目前上海民眾無法正常就醫。圖為上海一處居委會書記，登門為股骨頭壞死的獨居老人清理傷口。新華社
由於實施「全域靜態管理」，目前上海民眾無法正常就醫。圖為上海一處居委會書記，登門為股骨頭壞死的獨居老人清理傷口。新華社

在上海這波疫情大爆發後，已多日未公開露面的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏9日接受《澎湃新聞》專訪時指出，作為醫療救治專家組專家，在上海這波疫情中，他尤其關注對脆弱人群的保護，包括：有基礎疾病、未接種疫苗的高齡老人。

張文宏強調，評價一個國家疫情防控是否做得好的一個重要指標，就是是否對脆弱人群做好了保護。

他表示。有了前期努力建立的「疫苗屏障」，上海這波疫情中重症率極低，打過疫苗的年輕人幾乎不會發生重症。但脆弱人群，特別是有基礎疾病，沒有打過疫苗的老年人，仍然面臨較大的風險。

張文宏重申，Omicron不是「大號流感」，「它會咬人的，主要會咬傷沒打過疫苗的老年人」。

他指出，Omicron的特征與最初的新冠病毒已發生重大改變，重症率與致死率都大幅度下降，但傳播率與感染率大幅上升。為了徹底擺脫新冠病毒對人類造成的危害，全球範圍內都在試圖建立一個可以面向未來的抗疫模式。

張文宏說，中國在抗疫的第一階段，取得了舉世矚目的成績，既維持了國家的開放，也保持了最低的感染率與病死率。現在隨著Omicron變異株的侵犯，抗疫的第二階段來臨，因為它無症狀量大，隱匿性強，清零的仗更加難打。

他預期，未來抗疫的壓力依然存在，需要不斷提升醫療體系能力。張文宏指出，上海在這波動態清零過程中得到一個很大的啟示：應該為下一階段抗疫做更充分的準備，應該在對老年人的加強針接種、藥物儲備、核酸檢測能力、隔離病房建設、分級診療體系等方面，做更積極的建設。

「如果不建成強大的抗疫體系，即使我們這次實現了社會面清零，明天我們仍然會面臨這樣或者那樣的問題」，張文宏說。

疫苗 疫情 Omicron

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