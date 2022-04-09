港媒：上海封控恐有「次生災害」 應關注額外死亡數據

對於上海嚴格的封控措施，有當地醫療專家指出，需要留意「次生災害」。（中新社）

上海市封控已多日，但是官方全力聚焦在「動態清零」方針之下，也有醫療專家提醒，必須考慮封閉期間的各種次生災害，「不能一直用老辦法解決新問題」。

據香港明報報導，上海市第二軍醫大學附屬長征醫院副院長繆曉輝4月8日發表文章，引用中國疾控中心周脉耕团队研究對比新冠疫情發生後3個月內，武漢 跟其他中國地區死亡率的數據，指出在額外死亡率的部分，武漢慢性病的死亡率增加21%、糖尿病 死亡率增加 83%、自殺死亡率增加66%。

根據這個數據，繆曉輝估計，較正常情況下，此波上海封控可能導致2000多名糖尿病患者的額外死亡，他喊話上海官方閱讀上述論文，關注額外死亡的概念及相關數據。繆曉輝提出，讓符合條件的感染者居家隔離，應作為優選，以減少醫療擠兌。他直言，「按目前勢頭，方艙醫院的建設速度，完全跟不上、也不可能跟得上感染者增加的速度」。

同時，繆曉輝還對封城 提出質疑。他指上海3月28日起劃江封城以來，政策持續時間已大大超出Omicron潛伏期，但目前單日仍有2萬新增感染，一些小區封控超過1個月，仍然每天有新增感染，「這些新增感染者何來？建議就此做深入的流行病學調查研究」。

他呼籲各界，要慎重看待「背水一戰」和「破釜沉舟」的必要性和代價；同時要考慮封閉期間的各種「次生災害」，他強調，「不能一直用老辦法解決新問題」。