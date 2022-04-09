上海封城缺糧 傳民眾開車撞警 槍聲響

上海松江區的一個社區，居民在入夜後展開抗議行動，開車撞警。(取材自推特)

上海因新冠病例數一直未見下降，官方繼續收緊封控措施，迄今已經封城 好多天。據推特 「新聞看點」文章和視頻稱，官方封城已將上海部分市民的民心也封至崩潰臨界點，如同大悶鍋已幾近爆發。從昨夜到今晨，有許多上海人紛紛上網留言求救、抱怨，稱自己已忍無可忍，要領導出來對話。還有據傳是市民情緒失控，直接開車撞警察 的畫面，甚至傳出疑似槍聲。但都未獲官方證實。

據推特及部分媒體報導，上海近日傳出多起疑因封城引發的抗議及街頭暴亂事件。許多網友在推特與微博上傳出多段視頻，其中包括在上海松江區的一個小區，當地有不少居民在某個現場表達已因封城封到快要崩潰，而且物資與糧食不足，讓他們快沒食物可吃，也不見政府有任何配套調度。

網傳有市民在國務院副總理孫春蘭巡查時，對著孫春蘭的方向大喊「我們快要餓死了」。但未獲官方證實。

據「新聞看點」文中指出，上海當地有不少民眾在入夜後展開抗議行動，居民集體高喊：「唐亭小區，發物資。」有網友說，他們是集體抗議政府不作為，並直接擋在社區大門處，視頻中也傳出疑似槍聲，懷疑是警察對群眾鳴槍警告。

文中並稱，上海浦東航頭鎮也發生了騷亂，由於當局不給外地人發放食物、物資，引發外地人集體暴動，開始動手搶奪東西。另外一段視頻顯示，似乎有上海民眾因情緒失控，直接開車撞警，警察不斷持警棍敲打車子。隨後當事人開車離去，警方在後追趕，畫面看來像電影場景。不過也有網友指出，這段影片拍攝地非在上海，應該是發生在安徽。

對於市民抱怨仍舊領不到糧食。上海市副市長、上海防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通7日曾表示，「各區發放的蔬菜禮包，將努力做到全覆蓋，如果還有遺漏的，請市民朋友致電當地居委會或者區、街鎮保供服務熱線，我們將及時補上。」

另紐約時報報導，上海當局採取慣用的嚴格措施，不惜一切代價，試圖阻止病毒傳播，這次上海人把不滿情緒公開宣洩，在中國是很少看到的；上海的這場危機不僅成為對公共衛生的挑戰，也可能影響領導層在未來幾個月交接。

居住在上海、28歲的科技企業員工吳女士說：「我太生氣了，太難受了。」她在社交媒體上批評上海的中共領導人後，兩名警察找上門來。儘管警方曾警告她不要這麼做。吳女士說，「豁出去了。」

西頓霍爾大學全球健康研究中心主任黃嚴忠說，如果這種情況不能在短時間內得到控制，會威脅到社會和經濟穩定，「也可能會擾亂領導層在未來幾個月的交接。」