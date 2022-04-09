鍾南山促打第3針 「可接種異種疫苗」 預防重症達97.3%

鍾南山表示，加強免疫勢在必行。（新華社）

中國工程院院士鍾南山 8日表示，根據「動態清零」策略，建議使用異種疫苗 作為序貫接種，而且「加強免疫勢在必行」，預防重症可達97.3%。

健康時報報導，所謂序貫加強免疫接種，是指採用與基礎免疫不同技術路線的疫苗，進行加強免疫接種。完成國藥中生北京、北京科興、國藥中生武漢滅活疫苗全程接種，可以選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗，或者康希諾的腺病毒載體疫苗，進行序貫加強免疫。

鍾南山透過網路為天津南開大學舉行的「科學指導抗疫，勇攀醫學高峰」直播課中，分享了在巴西開展的異源性疫苗接種的真實世界數據。

透過對逾1436萬受試者觀察發現，科興疫苗接種兩針後14到30天，預防感染有效率達55%，180天後為34.7%；14到30天後防止重症有效率達82.1%，180天後為72.5%。

數據顯示，接種第三針加強針可以有效提高保護效力，但接種同種疫苗第三針的有效率提高不明顯，反而是第三針接種異種疫苗，預防感染率可以大幅提高。

具體來說，接種兩針科興疫苗，再用mRNA疫苗加強免疫，14到30天後預防感染率可高達92.7%，預防重症達97.3%。

鍾南山透露，他自己打的第三針是智飛的重組蛋白新冠疫苗。

鍾南山也舉出一組科學數據，比較了美國新冠肺炎疫情 和中國的區別，相比美國極高的感染率，和越來越多因疫情而去世的病人。他說：「中國的比率只相當於美國的幾千分之一，這充分體現了中國人民至上，生命至上的原則。」

目前，很多國家對於疫情已經「全面放開」。鍾南山對此認為：「中國會在動態清零中逐步開放，但完全開放不適用，那樣因病死亡人數會明顯增加。」

對於目前正處於上升階段的上海疫情，鍾南山表示，這一次上海確實出現了比較大面積的擴散情況，但總的來說，這次疫情的Omicron傳播機率高，症狀比較輕，而且比起Delta死亡率相對也低。

他認為，病毒的隱匿性傳播是這次擴散的原因，「上海這一次防控的措施準備不夠充分，對Omicron的傳播特徵認識不夠，一定要在疫情暴發初期就將其阻隔。」