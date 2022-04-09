我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

北京擋疫源 進京冷鏈要掃碼、消毒證明

中國新聞組／北京9日電

北京當局表示，依托「北京冷鏈」平台，實現進口冷鏈食品進京前的線上預約，進京時在26個進京路口實行掃碼核驗核酸檢測陰性證明和消毒證明，進京後第一站冷庫驗收入庫全程信息化管理。

新華社報導，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，據北京市市場監督管理局副局長唐云華表示，北京持續開展市場領域「人、物、環境」常態化監測預警。自3月份以來，已累計核酸採樣各類食品及包裝18.04萬件，重點業態生產經營環境299.39萬件，從業人員及共同居住者769.85萬件。同時，北京市場監管部門將餐飲服務單位從業人員常態化核酸檢測頻次，由「每7天一檢」調整為中央廚房、集體用餐配送單位從業人員「每3天一檢」，其他餐飲服務單位從業人員「每5天一檢」。自4月1日以來，已有190車次冷鏈食品承運車輛成功實現預約，共計1029批次貨品完成預約並通過進京核驗。

據報導，唐云華表示，自4月1日起，北京市場監管部門還對未完成核酸檢測「每日一檢」的進口冷鏈食品從業人員，實施北京健康寶彈窗提示，精準定位風險人員。下一步，將於4月10日起，繼續對未完成常態化核酸檢測「兩日一檢」的食品批發市場、農貿市場從業人員，實施北京健康寶彈窗提示。

北京 檢測 疫情

上一則

習近平致電杜特蒂：地區安全靠自己

下一則

復飛首周抵港航班跌逾半 歐美退場 大陸、台灣也減班

延伸閱讀

路透：中國招標採購AI分類技術 增強監控效率

路透：中國招標採購AI分類技術 增強監控效率
韓國外交部重批後 北京再指進口韓服是感染源

韓國外交部重批後 北京再指進口韓服是感染源
波洛西訪台引中不滿 陸委會：兩岸互不隸屬是客觀事實

波洛西訪台引中不滿 陸委會：兩岸互不隸屬是客觀事實
北京冬奧總結 習近平：7年磨一劍 砥礪再出發

北京冬奧總結 習近平：7年磨一劍 砥礪再出發

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬