北京擋疫源 進京冷鏈要掃碼、消毒證明

北京 當局表示，依托「北京冷鏈」平台，實現進口冷鏈食品進京前的線上預約，進京時在26個進京路口實行掃碼核驗核酸檢測 陰性證明和消毒證明，進京後第一站冷庫驗收入庫全程信息化管理。

新華社報導，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情 防控工作新聞發布會上，據北京市市場監督管理局副局長唐云華表示，北京持續開展市場領域「人、物、環境」常態化監測預警。自3月份以來，已累計核酸採樣各類食品及包裝18.04萬件，重點業態生產經營環境299.39萬件，從業人員及共同居住者769.85萬件。同時，北京市場監管部門將餐飲服務單位從業人員常態化核酸檢測頻次，由「每7天一檢」調整為中央廚房、集體用餐配送單位從業人員「每3天一檢」，其他餐飲服務單位從業人員「每5天一檢」。自4月1日以來，已有190車次冷鏈食品承運車輛成功實現預約，共計1029批次貨品完成預約並通過進京核驗。

據報導，唐云華表示，自4月1日起，北京市場監管部門還對未完成核酸檢測「每日一檢」的進口冷鏈食品從業人員，實施北京健康寶彈窗提示，精準定位風險人員。下一步，將於4月10日起，繼續對未完成常態化核酸檢測「兩日一檢」的食品批發市場、農貿市場從業人員，實施北京健康寶彈窗提示。