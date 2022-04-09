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軍人、運20來了 上海否認軍管 網信辦嚴懲動手指造謠

中國新聞組／上海9日電
解放軍多架次運20大型運輸機7日降落在上海虹橋機場，引發揣測。（中新社）
解放軍多架次運20大型運輸機7日降落在上海虹橋機場，引發揣測。（中新社）

上海新增陽性感染者連七天創紀錄，並首次突破2萬例。上海官方8日晚宣布，9日起要在全市範圍內開展新一輪抗原檢測（快篩）。此外，官方特別闢謠，指上海要實行軍管的說法不實。

法廣報導，上海市衛健委8日表示，近日透過區域篩查發現的陽性感染者數量一直處於高位，顯示仍有社區傳播，且呈群聚特徵，疫情防控複雜嚴峻。

上海封城逾一周，部分小區更長達20多天，除對輕症集中隔離有不同看法，物資短缺、連「吃飯」都成問題是當前上海最大民怨。網路流傳許多民眾抗議的影片，有小區居民抗議大喊：「我們要吃飯，我們要上班，我們要自由。」也有小區居民因缺乏物資，紛敲鍋砸碗，高喊：「我們要物資、我們不想活活餓死。」

由於上海以無症狀感染者居多，「動態清零」和「與病毒共存」兩種意見各有支持者。據報導，中國國家主席習近平8日在北京冬奧表彰會上，再度為嚴格防疫政策和「動態清零」方針辯護。習近平說，「中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供有益經驗」，還引述外國運動員稱，防疫若有金牌，「中國應該得到一枚」。

防疫人力吃緊，上海市退役軍人事務局8日發緊急公告，號召退役軍人加入抗疫工作。由於近日網路不斷傳出上海街頭出現身著軍裝的部隊，央視新聞7日報導，多架次運20大型運輸機降落上海虹橋機場，讓有關上海將實施軍管的傳聞甚囂塵上。

上海官方8日特別闢謠，指關於上海要開始軍事化管理等傳言不實，一名35歲周姓男子因散布「武警將接管上海社區」謠言，已遭逮捕。上海網信辦還稱，將大力清理網路言論，並警告說「手指動一動，圈群造謠言」的行為違法，必將受懲處。

此外，上海浦東新區北蔡鎮黨委書記蔡永強、鎮長徐建軍，以及浦東新區洋涇街道辦事處副主任黃偉，因防疫不力，遭到免職。

9日起上海又要開展新一輪全市抗原檢測，持續全面封控。圖為封控中的上海豫園街道廣福...
9日起上海又要開展新一輪全市抗原檢測，持續全面封控。圖為封控中的上海豫園街道廣福居民區住戶。（新華社）

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