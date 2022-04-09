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滬僅1重症 民喊躺平 官媒批消極 專家：放任恐帶來社會問題

中國新聞組／上海9日電
上海這波疫情僅一例重症，引發防疫過度的質疑。圖為小區民眾在進行核酸檢測。（新華社）
上海這波疫情僅一例重症，引發防疫過度的質疑。圖為小區民眾在進行核酸檢測。（新華社）

近期上海嚴格的疫情防控措施引發居民反彈，有言論稱，上海迄今僅一例重症，證明新冠像是「大號流感」，質疑上海防疫過度。專家則指出上海必須「動態清零」的兩點原因，一是不少為老人和兒童感染且呈聚集性，如果「躺平」放任疫情蔓延，對深度老齡化的上海來說是「非常可怕的事情」，還會帶來許多社會問題。

據上海市衛健委昨天公布的數據，自3月1日至4月7日24時，上海累計報告本土陽性感染者13萬1524例，其中無症狀感染者12萬7131例、確診病例4393例。若再加上8日本土確診1015例和無症狀感染者2萬2609例，總計上海此輪疫情共累計本土確診5408例，無症狀感染者14萬9740例。上海並再於今日展開全市新一輪抗原檢測

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝昨天表示，已經有一例重症患者正在治療中。吳乾渝還介紹目前確診病例的年齡結構：18歲及以下患者占比15%，18歲至60歲占比69%，60歲及以上人群占比16%。所有感染者中，年齡最小10天，最大98歲。 

從上述數據來看，上海的無症狀感染者比例超過96%，上海卻仍嚴加防疫，引發不少居民反彈，認為「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」、「應該和歐美一樣選擇『躺平』」、「上海是國際都市，疫情封控不應一刀切、一封了之。」官媒人民日報7日為此發布評論稱，在防疫吃緊狀態下，越要摒棄「躺平」心態。

但與官方的堅決態度相比，上海老百姓似乎越來越無法忍耐。澎湃新聞引述上海新國際博覽中心方艙醫院總指揮鄭軍華表示，當前仍應堅持「動態清零」不動搖有兩點原因：Omicron病毒變異株社區傳播仍有發生且呈聚集性特徵，尤其不少為老人和兒童感染，這也提示這一病毒的危險性很大，可能使原有慢性病的老人病情加重，或為兒童的生長發育帶來不可預知的變化。

鄭軍華說，上海是一個深度老齡化城市，如果選擇「躺平」，無論對老人還是兒童都是一件非常可怕的事情，還可能帶來很多社會性的問題。且無症狀感染者也有很強的傳染力，一旦沒有及時隔離，可能造成感染人數的幾何倍增長。目前國家給予了上海很多支持去實現「動態清零」的目標，正考驗著上海的決策能力。

另吉林省昨天通報，省內第二大城吉林市自3月2日突發疫情以來已經過37天，從最新一輪核酸檢測結果來看，吉林市已實現社會面清零目標。

此外，廣州天河、花都、黃埔、海珠、荔灣、從化等小區因出現病例，昨天相繼宣布自今日起進行全區全員核酸檢測。

疫情 檢測 防疫

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