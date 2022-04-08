車主拿命試…特斯拉恐失速 12萬輛召回

該車友稱因在高速上遭遇車輛突然失去動力，他只好將車停在應急車道。（取材自快科技）

由於可能無法啟動、失去行駛動力，特斯拉汽車 向中國國家市場監督管理總局備案了召回計畫，召回部分進口及國產Model 3電動汽車，共計12萬7785輛。

綜合媒體報導，本次召回範圍內車輛的後電機逆變器功率半導體元件可能存在微小的製造差異，其中部分車輛使用一段時間後元件製造差異可能會導致後逆變器發生故障，造成逆變器不能正常控制電流。此故障發生在車輛處於停車狀態時，會導致車輛無法啟動；此故障發生在車輛行駛狀態時，會導致車輛失去行駛動力，極端情況下可能增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

在特斯拉宣布召回當天下午，在懂車帝Model 3車友圈發布「高速隧道失速」的車主更新自己的暱稱為，「特斯拉維權初步成功車」，且發布最新動態為，「特斯拉官方，難道不該給我點獎勵？我差點用命幫你們試出來的問題」。

據悉，該車主已經初步維權成功，確認自己出事的Model 3失速出現在了逆變器上，也就是此次召回的核心所在。

在召回的六個小時前，該車主發布長文表示：「我的運氣真不是那種幾十萬分之一的運氣，問題可能還沒大面積爆發吧，我感覺吧，我這批車可能很快會被要求召回。」沒想到一語中的。