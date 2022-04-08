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網紅做慈善…要癌友鞠躬數十次 學生大喊「感謝老闆」

中國新聞組／北京9日電
網紅在鏡頭前百元買走老人青菜。（視頻截圖）
網紅在鏡頭前百元買走老人青菜。（視頻截圖）

雲南昭通某視頻博主到中學慈善捐助，引發網友質疑。視頻中，博主向十幾名學生發放羽絨服，之後學生集體喊「感謝某某老闆」。視頻中，該博主介紹，這名老闆開辦了「7個公司13個廠，還有24個姨媽在香港」，並引導鏡頭「一起來看看這幫窮學生」。有網友質疑這樣是傷害學生的尊嚴，也有網友認為「這是在幫助學生」。

封面新聞報導，該博主帳號內有大量類似內容，他還會讓貧困孩子和癌症病人面對鏡頭，聽他逐個誦讀捐贈者的名字及金額，並逐次鞠躬致謝後才能拿到對應的錢款。一名癌症病人在配合拍攝的十幾分鐘裡，多次揉按腰部露出疼痛難忍的表情，幾十次點頭說完「謝謝」之後，陸續拿到全部善款。

不少網友留言，「看著心疼，沒必要這樣拍」「不用這樣一個一個拿給他，一起給他然後再念名字，這樣他太痛苦了」。

該博主解釋，善款是由熱心網友募集後委託他來發放，他需要在鏡頭前念出捐贈者名字核對款項，「我是公開公正傳播正能量」。

不過，也有網友認為，「窮學生」的說法，及對著學生臉部拍攝的做法「太侮辱人像在施捨」。

在視頻平台搜索發現，還有多個帳號在發布類似內容。其中，兩個名為「某商城王某某」的帳號，累計擁有530萬粉絲，視頻主角王某某是某淘寶店店主，常跋山涉水進入鄉村，高喊著「老人家，王某某來看望你了」，送上糧油或者幾張百元鈔票再向對方90度拱手鞠躬。

為了救助貧困對象，王某某會在路邊擺攤的老人手中買走一把青菜，卻留下百元鈔票後跑開。在捐助過程中，王某某會穿插著宣傳他名下的商城以及在鄉村建設的惠民點。

武漢大學政治與公共管理學院教授尚重生認為，這類擺拍式慈善是虛偽慈善，主要目的是為自己謀名獲利，並且把受助對象當做擺拍的「道具」，會讓公眾對慈善認知產生偏差，對慈善本身傷害嚴重。

癌症病人幾十次致謝後拿到善款，網友留言心疼。（視頻截圖）
癌症病人幾十次致謝後拿到善款，網友留言心疼。（視頻截圖）
網紅到中學捐助「窮學生」，引發網友質疑。（取材自封面新聞）
網紅到中學捐助「窮學生」，引發網友質疑。（取材自封面新聞）

癌症 香港 武漢

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