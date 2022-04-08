我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

副校長巡課被當遲到 老師頻問「聽懂沒」

中國新聞組／上海8日電
上海同濟大學副校長顧祥林，主要從事混凝土結構和砌體結構基本理論、結構全壽命設計與維護及結構計算機仿真等方面的科學研究和教學工作。（取材自九派新聞）
上海同濟大學副校長顧祥林，主要從事混凝土結構和砌體結構基本理論、結構全壽命設計與維護及結構計算機仿真等方面的科學研究和教學工作。（取材自九派新聞）

上海疫情嚴峻，許多學校改採線上教學，同濟大學網課近日迎來了一名身分特殊的「學生」，隨即引發網友圍觀。

來源：YouTube

香港01報導，同濟大學數學系教授李雨生在給學生上課時，副校長顧祥林進入線上課堂巡視，結果被誤當成「學生」，正在認真講課的李教授見到有生進入線上會議室，於是點名問「顧祥林是不是有什麼話講？」這位「同學」連忙回答，「沒有，沒有，沒有」。

感到疑惑的李教授繼續問「有沒有聽懂？」、「是什麼原因，是用的什麼東西，為什麼是這樣的？」這位「同學」趕忙說「您繼續講，我是來聽課的」。聽到這句回答，李教授才反應過來問「您是不是我們校長？」，得到肯定答覆後，李教授尷尬地笑了笑，並小聲道歉。

這一次小風波被不少學生記錄下來，融洽的課堂氛圍還引發網友討論，「不認識校長的老師一定是好老師」、「那麼，這題校長到底是聽懂了嗎」、「好學校首先得有個好校長，點讚」、「校長應該是真沒聽懂，畢竟隔行如隔山」。

據報導，有同濟大學工作人員證實上述「討論」，表示顧祥林是管教學的副校長，負責監督教學質量。一直以來學校都有督導體系，保證空中教學的質量。

另有學校老師說，李老師上課很專注，顧校長進入網課時可能把麥克風打開了，李老師聽到聲音以為是學生有問題；「顧校長很認真負責，每個線上課基本都會巡一遍。他是中途進來的，李老師可能一下子沒反應過來是校長進來聽課，就把他當學生了」，「因為是數學專業課，應該還是挺難的。」

學生記錄下網課中老師和校長的對話。（取材自瀟湘晨報）
學生記錄下網課中老師和校長的對話。（取材自瀟湘晨報）

疫情 香港

上一則

不離不棄… 深情夫連4年 背截癱妻登泰山

下一則

貨品進出難、包裹消毒13輪…杭州快遞如「闖關」

延伸閱讀

年輕人瀕斷糧 滬官方坦承物資難抵達 擬解禁快遞員

年輕人瀕斷糧 滬官方坦承物資難抵達 擬解禁快遞員
上海新增染疫破2萬 會展中心改建4萬床位「方艙醫院」

上海新增染疫破2萬 會展中心改建4萬床位「方艙醫院」
上海單日近2萬例 年輕人瀕斷糧

上海單日近2萬例 年輕人瀕斷糧
代數是否列入初中數學課？引爆名校2教授互嗆

代數是否列入初中數學課？引爆名校2教授互嗆

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動