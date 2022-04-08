副校長巡課被當遲到 老師頻問「聽懂沒」

上海同濟大學副校長顧祥林，主要從事混凝土結構和砌體結構基本理論、結構全壽命設計與維護及結構計算機仿真等方面的科學研究和教學工作。（取材自九派新聞）

上海疫情 嚴峻，許多學校改採線上教學，同濟大學網課近日迎來了一名身分特殊的「學生」，隨即引發網友圍觀。

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香港 01報導，同濟大學數學系教授李雨生在給學生上課時，副校長顧祥林進入線上課堂巡視，結果被誤當成「學生」，正在認真講課的李教授見到有生進入線上會議室，於是點名問「顧祥林是不是有什麼話講？」這位「同學」連忙回答，「沒有，沒有，沒有」。

感到疑惑的李教授繼續問「有沒有聽懂？」、「是什麼原因，是用的什麼東西，為什麼是這樣的？」這位「同學」趕忙說「您繼續講，我是來聽課的」。聽到這句回答，李教授才反應過來問「您是不是我們校長？」，得到肯定答覆後，李教授尷尬地笑了笑，並小聲道歉。

這一次小風波被不少學生記錄下來，融洽的課堂氛圍還引發網友討論，「不認識校長的老師一定是好老師」、「那麼，這題校長到底是聽懂了嗎」、「好學校首先得有個好校長，點讚」、「校長應該是真沒聽懂，畢竟隔行如隔山」。

據報導，有同濟大學工作人員證實上述「討論」，表示顧祥林是管教學的副校長，負責監督教學質量。一直以來學校都有督導體系，保證空中教學的質量。

另有學校老師說，李老師上課很專注，顧校長進入網課時可能把麥克風打開了，李老師聽到聲音以為是學生有問題；「顧校長很認真負責，每個線上課基本都會巡一遍。他是中途進來的，李老師可能一下子沒反應過來是校長進來聽課，就把他當學生了」，「因為是數學專業課，應該還是挺難的。」