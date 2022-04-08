副校長巡課被當遲到 老師頻問「聽懂沒」
上海疫情嚴峻，許多學校改採線上教學，同濟大學網課近日迎來了一名身分特殊的「學生」，隨即引發網友圍觀。
來源：YouTube
香港01報導，同濟大學數學系教授李雨生在給學生上課時，副校長顧祥林進入線上課堂巡視，結果被誤當成「學生」，正在認真講課的李教授見到有生進入線上會議室，於是點名問「顧祥林是不是有什麼話講？」這位「同學」連忙回答，「沒有，沒有，沒有」。
感到疑惑的李教授繼續問「有沒有聽懂？」、「是什麼原因，是用的什麼東西，為什麼是這樣的？」這位「同學」趕忙說「您繼續講，我是來聽課的」。聽到這句回答，李教授才反應過來問「您是不是我們校長？」，得到肯定答覆後，李教授尷尬地笑了笑，並小聲道歉。
這一次小風波被不少學生記錄下來，融洽的課堂氛圍還引發網友討論，「不認識校長的老師一定是好老師」、「那麼，這題校長到底是聽懂了嗎」、「好學校首先得有個好校長，點讚」、「校長應該是真沒聽懂，畢竟隔行如隔山」。
據報導，有同濟大學工作人員證實上述「討論」，表示顧祥林是管教學的副校長，負責監督教學質量。一直以來學校都有督導體系，保證空中教學的質量。
另有學校老師說，李老師上課很專注，顧校長進入網課時可能把麥克風打開了，李老師聽到聲音以為是學生有問題；「顧校長很認真負責，每個線上課基本都會巡一遍。他是中途進來的，李老師可能一下子沒反應過來是校長進來聽課，就把他當學生了」，「因為是數學專業課，應該還是挺難的。」
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