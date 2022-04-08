貨品進出難、包裹消毒13輪…杭州快遞如「闖關」

不少消費者反映順豐的快遞變慢了，甚至出現快件退回情況。圖為順豐快遞運輸車。 (中新社資料照片)

「說是受疫情 及道路交通管制影響，快遞時效無法保證。」近日不少杭州消費者紛紛表示，正在收的順豐快遞都比以往「遲到」，有位用戶發圖顯示，自己的包裹在中轉場經歷了13輪消毒，想不遲到都難。

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錢江晚報報導，距離3月9日順豐杭州余杭快遞中轉場疫情事件已過去1個月，杭州的順豐小哥們3月22日即結束隔離回崗，3月27日，杭州多個城區已可正常下單。不過，這段時間不少消費者反映，比起之前，順豐的快遞明顯變慢，甚至出現快件退回情況。

「3月29日下單，手機 殼和貼膜都到了，結果手機還沒到。」杭州消費者小徐日前買了支手機，物流顯示，3月31日手機到達蕭山的順豐全國航空樞紐，此後幾天「失聯」，直到4月4日跳出提示，「應政府防疫管控要求，暫無法將快件運至目的地，待防疫部門通知恢復後為您安排。」

其實不只蕭山中轉慢，也有網友表示，自己的快件已經到下沙中轉場四天了，還不派送。

據報導，按照《疫情防控期間郵政快遞業生產操作規範建議（第七版）》規定，浙江分揀中心、網點場地、車輛執行嚴格消殺，作業時間和末端投放均有所延長。一位用戶在社交平台發了一張圖片顯示「真的有在消毒」，從4月2日到4月5日，自己的快件在杭州下沙中轉場一共經歷了13輪消毒。

由於目前缺乏統一的疫情交管發布平台，導致司機走不動、被隔離，阻滯了貨物的跨區域流通，就算走得動，也要通過層層手續，儼如遊戲「闖關」。此外，因快遞網點出現延緩甚至中斷，部分電商商家直接選擇延遲發貨、甚至暫停發貨。甚至還有賣家要求員工全部核酸，導致無法發貨。

報導說，清明節放假期間，全中國郵政快遞業共攬收包裹6.6億件，比前一年同期下降13.3%；投遞包裹6.9億件，下降12.8%。2022年3月快遞發展指數 為251.1，同比下降7.1%。發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數同比分別下降1.7%、8.6%、8.1%和39.1%。快遞市場明顯受疫情影響發展放緩。