我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

美防長首度公開表示 正提供情資給烏軍執行頓巴斯作戰

為聽障父點外賣 27公里給200元被嫌少 滬女遭網暴墜樓

中國新聞組╱上海8日電
外送員幫網友給聽障父親送食物。(取材自上觀新聞)
外送員幫網友給聽障父親送食物。(取材自上觀新聞)

上海疫情嚴峻多處小區遭封管，一名被隔離女子求助外賣員為聽障父親送餐，外賣員奔走27公里送達，女顧客為表達感謝，為外賣員的手機充了200元（人民幣，下同）話費，卻被網友質疑報酬太少。近日再傳出女顧客疑不堪網暴跳樓，當地派出所證實墜樓，「人已不在了」，墜樓原因待查。

九派新聞報導，女顧客家住虹口區，因住所被隔離，心急住青浦區的聽障父親吃不上飯，在平台加100元小費也無人接單，於是聯絡日前為她送過菜的叮咚外賣員余先生。余先接到女顧客電話，聽她聲音裡帶著哭腔，一下就心軟，答應幫忙送菜。由於交通管制等，余先生一路輾轉，最終27公里路程花了近4小時。

事後女顧客為表感謝，希望轉帳200元給余先生，但遭余先生婉拒。女顧客最後堅持往他手機充了200元話費。事件在網上流傳後，不少人被溫情打動，叮咚平台也頒發2000元獎金給余先生；然而有網友認為女顧客給的報酬太少，說她「小氣」、「起碼要給500」等。

據報導，一名發布訊息的上海博主說，「本來是想宣傳外賣小哥事蹟的，沒想到評論區一片關於200元話費的指責」。在得知該女顧客在網上被謾罵後，余先生也壓力很大，還稱「看到顧客被網暴，難過得睡不著覺」。

網傳女顧客因不堪網路暴力，6日在所住小區墜樓。當地派出所7日證實「人已不在了」，由於取證困難，還需進一步調查。另一名自稱是該小區志工的網友說「不在了，很難受」。

消息傳出後，輿論紛紛指責網暴。北京盈科（合肥）律師事務所鍾磊律師表示，網友針對顧客的網路暴力行為，至少是涉嫌侵害了名譽權，均應承擔侵權責任，惟鎖定實際侵權人困難，這也一定程度縱容了網路暴力的頻發。

單程長達27公里 。(取材自上觀新聞)
單程長達27公里 。(取材自上觀新聞)

手機 北京 疫情

上一則

波洛西確診 中國外交部：早日康復、立即取消訪台

延伸閱讀

年輕人瀕斷糧 滬官方坦承物資難抵達 擬解禁快遞員

年輕人瀕斷糧 滬官方坦承物資難抵達 擬解禁快遞員
上海單日近2萬例 年輕人瀕斷糧

上海單日近2萬例 年輕人瀕斷糧
大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快
疫情還在燒 昆山再延靜默期至12日

疫情還在燒 昆山再延靜默期至12日

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動
警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿