為聽障父點外賣 27公里給200元被嫌少 滬女遭網暴墜樓

外送員幫網友給聽障父親送食物。(取材自上觀新聞)

上海疫情 嚴峻多處小區遭封管，一名被隔離女子求助外賣員為聽障父親送餐，外賣員奔走27公里送達，女顧客為表達感謝，為外賣員的手機 充了200元（人民幣，下同）話費，卻被網友質疑報酬太少。近日再傳出女顧客疑不堪網暴跳樓，當地派出所證實墜樓，「人已不在了」，墜樓原因待查。

九派新聞報導，女顧客家住虹口區，因住所被隔離，心急住青浦區的聽障父親吃不上飯，在平台加100元小費也無人接單，於是聯絡日前為她送過菜的叮咚外賣員余先生。余先接到女顧客電話，聽她聲音裡帶著哭腔，一下就心軟，答應幫忙送菜。由於交通管制等，余先生一路輾轉，最終27公里路程花了近4小時。

事後女顧客為表感謝，希望轉帳200元給余先生，但遭余先生婉拒。女顧客最後堅持往他手機充了200元話費。事件在網上流傳後，不少人被溫情打動，叮咚平台也頒發2000元獎金給余先生；然而有網友認為女顧客給的報酬太少，說她「小氣」、「起碼要給500」等。

據報導，一名發布訊息的上海博主說，「本來是想宣傳外賣小哥事蹟的，沒想到評論區一片關於200元話費的指責」。在得知該女顧客在網上被謾罵後，余先生也壓力很大，還稱「看到顧客被網暴，難過得睡不著覺」。

網傳女顧客因不堪網路暴力，6日在所住小區墜樓。當地派出所7日證實「人已不在了」，由於取證困難，還需進一步調查。另一名自稱是該小區志工的網友說「不在了，很難受」。

消息傳出後，輿論紛紛指責網暴。北京 盈科（合肥）律師事務所鍾磊律師表示，網友針對顧客的網路暴力行為，至少是涉嫌侵害了名譽權，均應承擔侵權責任，惟鎖定實際侵權人困難，這也一定程度縱容了網路暴力的頻發。