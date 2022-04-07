富比世富豪榜 一口氣少87中國人…鐘睒睒蟬聯中國首富

農夫山泉創始人鐘睒睒以657億美元的財富蟬聯中國首富，在全球榜單上排行第17。（取材自知乎）

中國的強力監管措施，重挫中國富豪的財富。「富比世」(Forbes)5日發布全球富豪榜，中國一口氣少了87名富豪。曾位居中國首富的阿里巴巴創辦人馬雲，在中國富豪榜中跌至第9。

胡潤研究院則於6日發布「全球房地產 企業家榜」，香港 首富長江實業94歲的李嘉誠以2050億元（人民幣，下同，約322億美元）的財富成為全球房地產首富；恆基兆業94歲的李兆基以1700億元（約267美元）排名第二；碧桂園41歲的楊惠妍以1650億元（約259億美元）排名第三。財富下降最多的為恆大許家印，減少1500億元（約235億美元）。

富比世榜單同時顯示，包含香港、澳門 在內，中國在全球富豪榜中僅次美國，名列第二，共有607位富豪上榜，合計擁有2.3兆美元。農夫山泉創始人鐘睒睒以657億美元的財富蟬聯中國首富，在全球榜單上排行第17。

曾在2020年以656億美元財富坐穩中國首富的阿里巴巴創辦人馬雲在中國富豪榜中跌至第9，相較於2020年，他的財富已大幅縮水至228億美元。（取材自Getty Images）

據路透、自由亞洲電台報導，扣除香港與澳門，今年榜上的中國富豪較前一年減少87人，原因之一是中國持續對網路科技監管，連帶使這些富豪的財產縮水。

報導指出，中國政府以「反壟斷」、「共同富裕」等名義，加強了對網路科技企業的監管，阿里巴巴、騰訊等大型科技公司都捲入了這場監管風暴。

碧桂園41歲的楊惠妍以1650億元排名第三。（取自微博）

另據中新經緯報導，「2022胡潤全球房地產企業家榜」榜單中，全球前100名房地產企業家總財富4.2兆元（約6602億美元），上榜門檻達175億元；中國以52位居首；其次是美國，有17位。

值得一提的是，此次榜單中女企業家占17%，其中12位來自中國，以碧桂園的楊惠妍為首。

會德豐的吳光正及其家族以1150億元（約180億美元）的財富位列第四，比去年增長38%。白手起家女首富吳亞軍及其家族以1050億元（約165億美元）的財富位列第五。萬達的王健林及其家族以1050億元的財富並列第五。

根據統計，過去一年，房地產企業家財富平均增長5%。其中，中國房地產企業家財富平均縮水3%。