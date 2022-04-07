富比世富豪榜 一口氣少87中國人…鐘睒睒蟬聯中國首富
中國的強力監管措施，重挫中國富豪的財富。「富比世」(Forbes)5日發布全球富豪榜，中國一口氣少了87名富豪。曾位居中國首富的阿里巴巴創辦人馬雲，在中國富豪榜中跌至第9。
胡潤研究院則於6日發布「全球房地產企業家榜」，香港首富長江實業94歲的李嘉誠以2050億元（人民幣，下同，約322億美元）的財富成為全球房地產首富；恆基兆業94歲的李兆基以1700億元（約267美元）排名第二；碧桂園41歲的楊惠妍以1650億元（約259億美元）排名第三。財富下降最多的為恆大許家印，減少1500億元（約235億美元）。
富比世榜單同時顯示，包含香港、澳門在內，中國在全球富豪榜中僅次美國，名列第二，共有607位富豪上榜，合計擁有2.3兆美元。農夫山泉創始人鐘睒睒以657億美元的財富蟬聯中國首富，在全球榜單上排行第17。
據路透、自由亞洲電台報導，扣除香港與澳門，今年榜上的中國富豪較前一年減少87人，原因之一是中國持續對網路科技監管，連帶使這些富豪的財產縮水。
報導指出，中國政府以「反壟斷」、「共同富裕」等名義，加強了對網路科技企業的監管，阿里巴巴、騰訊等大型科技公司都捲入了這場監管風暴。
另據中新經緯報導，「2022胡潤全球房地產企業家榜」榜單中，全球前100名房地產企業家總財富4.2兆元（約6602億美元），上榜門檻達175億元；中國以52位居首；其次是美國，有17位。
值得一提的是，此次榜單中女企業家占17%，其中12位來自中國，以碧桂園的楊惠妍為首。
會德豐的吳光正及其家族以1150億元（約180億美元）的財富位列第四，比去年增長38%。白手起家女首富吳亞軍及其家族以1050億元（約165億美元）的財富位列第五。萬達的王健林及其家族以1050億元的財富並列第五。
根據統計，過去一年，房地產企業家財富平均增長5%。其中，中國房地產企業家財富平均縮水3%。
上一則
香港食肆捱不到放寬 兩個月500店倒閉
下一則
FB留言